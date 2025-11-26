Crime News Wayanad: പറമ്പിൽ കോഴി കയറിയെന്നാരോപണം; വയനാട് വൃദ്ധ ദമ്പതികൾക്ക് അയൽവാസിയുടെ ക്രൂരമർദ്ദനം

വയനാട്: വയനാട് കമ്പളക്കാടിൽ വൃദ്ധ ദമ്പതികൾക്ക് അയൽവാസിയുടെ ക്രൂരമർദ്ദനം. കമ്പളക്കാട് ചുണ്ടക്കര ഒറ്റപ്ലാക്കല് ലാന്സി തോമസ്, ഭാര്യ അമ്മിണി എന്നിവര്ക്കാണ് മര്ദ്ദനമേറ്റത്. ഇവരുടെ അയല്വാസിയായ തോമസ് വൈദ്യർ ആണ് ഇരുവരെയും മർദ്ദിച്ചത്. ദമ്പതികളുടെ കോഴി തന്റെ പറമ്പിൽ കയറിയെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നുതോമസ് ഇരുവരെയും മർദ്ദിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ ദമ്പതിമാരെ മാനന്തവാടി മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇവരുടെ കൈകൾ തോമസ് തല്ലിയൊടിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആണ് സംഭവം. തോമസിനെതിരെ കമ്പളക്കാട് പോലീസ് വിവിധ വകുപ്പുകള് പ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മര്ദനത്തില് ലാന്സിന്റെ ഇരു കൈകളും, അമ്മിണിയുടെ ഒരു കൈയ്യും ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമ്മിണിയുടെ തലയ്ക്ക് മുറിവേല്ക്കുകയും, കാലിന് ചതവേല്ക്കുകയും ചെയ്തു.
വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് ഇരു കുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ വഴി തര്ക്കവും മറ്റും നിലനിന്നിരുന്നു. മുന്പ് ഒരു തവണ തോമസ് ലാന്സിനെ ആക്രമിച്ചതായും പറയുന്നുണ്ട്. അന്ന് ലാന്സറിയാതെ പോലീസ് പരാതി ഒതുക്കിയതായും ആരോപണമുണ്ട്.
