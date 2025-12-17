Sexual Abuse Case: ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസ്: നീലലോഹിതദാസന്‍ നാടാരെ വെറുതെ വിട്ട വിധിക്കെതിരെ അതിജീവിത സുപ്രീംകോടതിയില്‍

കൊച്ചി: ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസിൽ ആർജെഡി നേതാവും മുന് മന്ത്രിയുമായ നീലലോഹിതദാസന് നാടാരെ വെറുതെ വിട്ട ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീലുമായി അതിജീവിത സുപ്രീം കോടതിയിൽ. എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിച്ചല്ല ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവെന്നും തീരുമാനത്തില് പിഴവുണ്ടായെന്നും ആരോപിച്ചാണ് അതിജീവിത അപ്പീല് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
കേരള വനംവകുപ്പില് ഉന്നതസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ നല്കിയ പരാതിയില് എടുത്ത കേസിലാണ് ഹൈക്കോടതി നീലലോഹിത ദാസന് നാടാരെ വെറുതെ വിട്ടത്. ഒപ്പം ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് ശിക്ഷിച്ച വിചാരണക്കോടതി വിധി റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.
കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് 1999 ഫെബ്രുവരി 27 നാണ്. അന്ന് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന നീലലോഹിതദാസന് നാടാര് ഫോണില് നിര്ദേശിച്ച പ്രകാരം ഔദ്യോഗിക ചര്ച്ചയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് ഗവ. ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെത്തുകയും ചര്ച്ച കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന സമയം ഒന്നാം നമ്പര് മുറിയില്വെച്ച് കടന്നുപിടിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു പരാതി. 2002 ഫെബ്രുവരിയില് നീലലോഹിതദാസന് നാടാര്ക്കെതിരെ മുന് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ പരാതി നല്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥ അന്നത്തെ ഡിജിപിക്ക് പരാതി നല്കിയത്. കേസ് പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.
തടുർന്ന് രഹസ്യവിചാരണ നടന്ന കേസില് കോഴിക്കോട് ജുഡീഷ്യല് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോടതി നീലലോഹിതദാസന് നാടാരെ ഒരു വര്ഷം തടവിനു ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. അപ്പീല് നല്കുന്നതിനായി ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് കോടതി ഒരു മാസത്തേക്കു മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് നീലലോഹിതദാസന് നാടാര് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറില് നീലലോഹിതദാസന് നാടാരുടെ അപ്പീലില് ജില്ലാ കോടതിയുടെ ശിക്ഷാവിധി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കുകയും കേസില് നിന്നും നീലലോഹിതദാസന് നാടാരെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവിനെതിരേയാണ് പരാതിക്കാരി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഒരു അധികാരസ്ഥാനത്തിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് തനിക്കെതിരേ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയത്, ഹൈക്കോടതി വിധിയില് ചില പിഴവുകളുണ്ടാണ്ടെന്നുമാണ് പരാതിക്കാരി അപ്പീലില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്.
