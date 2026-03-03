English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Suicide Death: ആലപ്പുഴയിൽ മക്കൾക്ക് ജൂസിൽ വിഷം നൽകിയശേഷം അച്ഛൻ ജീവനൊടുക്കി; മൂത്തമക‍ളും മരിച്ചു

Suicide Death: ആലപ്പുഴയിൽ മക്കൾക്ക് ജൂസിൽ വിഷം നൽകിയശേഷം അച്ഛൻ ജീവനൊടുക്കി; മൂത്തമക‍ളും മരിച്ചു

Suicide Death: മാന്നാർ സ്വദേശി മനോജ് (45), മകൾ ശിവനന്ദന (12) എന്നിവരാണ് വിഷം കലർത്തിയ ജ്യൂസ് കുടിച്ച് മരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 3, 2026, 09:44 AM IST
  • ണ്ടാമത്തെ മകൾ ശിവഗംഗ (7) പരുമലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
  • കുട്ടി അപകടനില തരണം ചെയ്തു.

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; കർക്കടക രാശിക്കാർ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; കർക്കടക രാശിക്കാർ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Venus Transit: ശുക്രൻ മീനം രാശിയിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാർക്ക് മാർച്ച് രണ്ട് മുതൽ ഭാ​ഗ്യനേട്ടങ്ങൾ
5
Venus transit
Venus Transit: ശുക്രൻ മീനം രാശിയിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാർക്ക് മാർച്ച് രണ്ട് മുതൽ ഭാ​ഗ്യനേട്ടങ്ങൾ
Gold Rate Kerala Today: ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം ബാധിച്ചോ? സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം ബാധിച്ചോ? സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
Gold Rate Kerala Today: മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ തുടക്കം, അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ തുടക്കം, അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...
Suicide Death: ആലപ്പുഴയിൽ മക്കൾക്ക് ജൂസിൽ വിഷം നൽകിയശേഷം അച്ഛൻ ജീവനൊടുക്കി; മൂത്തമക‍ളും മരിച്ചു

മക്കൾക്ക് ജൂസിൽ വിഷം കലർത്തി നൽകിയ ശേഷം സ്വയം ജീവനൊടുക്കി പിതാവ്. തുടർന്ന് വിഷം കഴിച്ച മൂത്തമകളും മരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ മകൾ ആശുപത്രിയിൽ. മാന്നാർ ആലുംമൂട് ജംക്‌ഷൻ പുല്ലോളിമുക്ക് തെള്ളിയിൽ കിഴക്കേതിൽ ശിവശൈലം വീട്ടിൽ മനോജ് (45), മകൾ ശിവനന്ദന (12) എന്നിവരാണ് വിഷം കലർത്തിയ ജ്യൂസ് കുടിച്ച് മരിച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

രണ്ടാമത്തെ മകൾ ശിവഗംഗ (7) പരുമലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കുട്ടി അപകടനില തരണം ചെയ്തു. മാന്നാർ ശ്രീഭുവനേശ്വരി സ്കൂളിലെ 6–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് ശിവനന്ദന. ഇതേസ്കൂളിലെ 2– ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് ശിവഗംഗ. ഇന്നലെ മൂന്നരയ്ക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട ശേഷം മനോജ് മക്കളെ കാറിൽ കയറ്റി വീട്ടിലേക്കു വരുന്ന വഴി വിഷം കലർത്തിയ ജ്യൂസ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു. 

മാന്നാർ ഊട്ടുപറമ്പിനു പടിഞ്ഞാറുള്ള ഇടവഴിയിൽ കാർ നിർത്തിയ ശേഷമാണ് മക്കൾക്കു വിഷം കലർത്തിയ ജൂസ് നൽകിയത്. തുടർന്ന് മനോജും ജൂസ് കഴി‍ച്ചു. ഇളയ മകൾ ശിവഗംഗ കയ്‌പ്പെന്ന് പറഞ്ഞ് ജൂസ് തുപ്പിക്കളഞ്ഞു. മനോജും മൂത്തമകൾ ശിവനന്ദനയും അവശനിലയിലായതു കണ്ടു ശിവഗംഗ തന്നെയാണ് വഴിയാത്രക്കാരെ വിവരം അറിയിച്ചത്. അവരാണ് മൂവരെയും ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടു പോയത്. യാത്രാമധ്യേ മനോജ് മരിച്ചു. ചികിത്സയിലായിരുന്ന ശിവനന്ദന രാത്രി 10 മണിയോടെ മരിക്കുകയായിരുന്നു. 

മനോജ് –ജ്യോതി ദമ്പതികൾക്ക് ഈ രണ്ടു മക്കളെ കൂടാതെ ഒന്നര വയസ്സുള്ള ശിവകീർത്തിയെന്ന മകൾ കൂടിയുണ്ട്. മരണ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.കെട്ടിടനിർമാണാവശ്യത്തിനുള്ള എം. സാൻഡ്, മണൽ തുടങ്ങിയവയുടെ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു മനോജ്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളാകാം ആത്മഹത്യക്കു പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇരുവരുടെയും സംസ്കാരം ചൊവ്വാഴ്ച മൂന്നിന് കുരട്ടിക്കാട് മുത്താരമ്മൻ ദേവസ്വം ട്രസ്റ്റ് ശ്മശാനത്തിൽ.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Suicide deathAlappuzhapoisoned death

Trending News