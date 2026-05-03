കണ്ണൂരിൽ വാക്കുതർക്കത്തിനൊടുവിൽ അച്ഛൻ മകനെ വെട്ടിക്കൊന്നു; പ്രതി പിടിയിൽ

വാക്കുതർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. അച്ഛൻ മകനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

Written by - Karthika V | Last Updated : May 3, 2026, 01:14 PM IST
  • ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെയാണ് അച്ഛൻ മകനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
  • പ്രതി രാഘവനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂർ ചെറുപുഴയില്‍ അച്ഛന്‍ മകനെ വെട്ടിക്കൊന്നു. പെരിങ്ങാലയിലെ സനിൽ (46) ആണ് മരിച്ചത്. ചെറുപുഴയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഇരുവരും താമസം. ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെയാണ് അച്ഛൻ മകനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പ്രതി രാഘവനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. 

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം അമ്പൂരിയിൽ മകൻ അച്ഛനെ അടിച്ച് കൊന്നു സംഭവം നടന്നിരുന്നു. അമ്പൂരി ഇടിയൻ കോളം കല്ലൂർ ഹൗസിൽ തോമസ് എബ്രഹാം (62) ആണ് മരിച്ചത്. മകൻ ഷാനുവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്രതി അമ്മാവനെയും കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. മദ്യലഹരിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

വിവാഹ വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഷാനുവും ഭാര്യയും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയും അമ്മാവനും ചേർന്ന് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഷാനു കത്തികൊണ്ട് വർഗീസിനെ കുത്തുന്നത്. തുടർന്ന് ബഹളം കേട്ട് എത്തിയ തോമസ് എബ്രഹാമിനെ പ്രതി കസേര കൊണ്ട് അടിക്കുകയായിരുന്നു. തോമസിനെ ഉടൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

kannur newsCrime newsfather killed sonകണ്ണൂർക്രൈം ന്യൂസ്

