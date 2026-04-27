Thanjavur Crime News: മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊന്ന് പിതാവ്; സംഭവം തഞ്ചാവൂരിൽ

ചെന്നൈ: മകളെ കൊന്ന പ്രതിയെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊന്ന് പിതാവ്. കൊല്ലപ്പെട്ടത്ത് അജിത് കുമാർ എന്ന ആളാണ്. സംഭവം നടന്നത് തഞ്ചാവൂരിലെ മേലകലകുടിയിലാണ്.
Also Read: കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് good News, ഫിറ്റ്മെന്റ് നാലിരട്ടി വർധിക്കും, ബേസിക് പേ 72000, ഇൻക്രിമെന്റ് 6%
മകളെ കണി കേസിൽ ജയിലിലായിരുന്ന പ്രതി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു പിതാവും സുഹൃത്തുക്കളും പ്രതി അജിത് കുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊന്നത്. കൊലപാതകം നടത്തിയത് യുവതിയുടെ പിതാവായ പുണ്യമൂർത്തിയും സുഹൃത്തുക്കളായ എം ലോകേഷ്, സി രാമലിംഗം, എ കറുപ്പയ്യ എന്നിവർ ചേർന്നാണ്. പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്.
വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടവെയായിരുന്നു അജിത് കുമാറിനെ ഇവർ വെട്ടിക്കൊന്നത്. കൊല നടത്തിയ ശേഷം പ്രതികൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പെയിന്റിങ് തൊഴിലാളിയായിരുന്ന അജിത് കുമാറും പുണ്യമൂർത്തിയുടെ മകൾ കാവ്യയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രണയ ബന്ധംകാവ്യയുടെ വീട്ടുകാർ അംഗീകരിച്ചില്ല. തുടർന്ന് അദ്ധ്യാപികയായ കാവ്യയെ ബാധുവായ യുവാവുമായി വീട്ടുകാർ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു. അതോടെ ഇവരുടെ പ്രണയബന്ധം തകർന്നു .
Also Read: സ്നേഹപൂർവ്വം രാസഗുള്ള നൽകി വധു, വരൻ കഴിച്ചില്ല, പിന്നെ നടന്നത്...!
അതിൽ പ്രകോപിതനായ പ്രതി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാവ്യയെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി കുത്തിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായ പ്രതി അജിത് കുമാർ ഒരു മാസം മുൻപ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ പുണ്യമൂർത്തി സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും തുടർന്ന് കൊലപാതകം നടത്തുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
