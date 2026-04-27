English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  Thanjavur Crime News: മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊന്ന് പിതാവ്; സംഭവം തഞ്ചാവൂരിൽ

Thanjavur Crime News: മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊന്ന് പിതാവ്; സംഭവം തഞ്ചാവൂരിൽ

സർക്കാർ പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ താൽക്കാലിക അധ്യാപികയായ കാവ്യയ്ക്ക് അജിത് കുമാറുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 27, 2026, 10:47 AM IST
Read Also

ചെന്നൈ: മകളെ കൊന്ന പ്രതിയെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊന്ന് പിതാവ്.  കൊല്ലപ്പെട്ടത്ത് അജിത് കുമാർ എന്ന ആളാണ്. സംഭവം നടന്നത് തഞ്ചാവൂരിലെ മേലകലകുടിയിലാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

മകളെ കണി കേസിൽ ജയിലിലായിരുന്ന പ്രതി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു പിതാവും സുഹൃത്തുക്കളും പ്രതി അജിത് കുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊന്നത്. കൊലപാതകം നടത്തിയത് യുവതിയുടെ പിതാവായ പുണ്യമൂർത്തിയും സുഹൃത്തുക്കളായ എം ലോകേഷ്, സി രാമലിംഗം, എ കറുപ്പയ്യ എന്നിവർ ചേർന്നാണ്. പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്.

വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടവെയായിരുന്നു  അജിത് കുമാറിനെ ഇവർ വെട്ടിക്കൊന്നത്. കൊല നടത്തിയ ശേഷം പ്രതികൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പെയിന്റിങ് തൊഴിലാളിയായിരുന്ന അജിത് കുമാറും പുണ്യമൂർത്തിയുടെ മകൾ കാവ്യയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രണയ ബന്ധംകാവ്യയുടെ വീട്ടുകാർ അംഗീകരിച്ചില്ല. തുടർന്ന് അദ്ധ്യാപികയായ കാവ്യയെ ബാധുവായ  യുവാവുമായി വീട്ടുകാർ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു.  അതോടെ ഇവരുടെ പ്രണയബന്ധം തകർന്നു . 

അതിൽ പ്രകോപിതനായ പ്രതി സ്‌കൂളിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാവ്യയെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി കുത്തിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായ പ്രതി അജിത് കുമാർ ഒരു മാസം മുൻപ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ പുണ്യമൂർത്തി സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും തുടർന്ന് കൊലപാതകം നടത്തുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsAjith KumarMelakalakudiThanjavurPunniyamoorthy

Trending News