മലപ്പുറം: പതിനൊന്നുകാരിയായ മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത പിതാവിന് 178 വര്ഷം തടവിന് വിധിച്ചു. മഞ്ചേരി പോക്സോ കോടതി 178 വര്ഷം തടവിനോടൊപ്പം 10 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. ശിക്ഷാ കാലയളവില് ഒരു വര്ഷം കഠിനതവിനും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022 ജൂണ് മാസത്തിലാണ് സംഭവത്തിന്റെ തുടക്കം. 46-കാരനായ പിതാവ് കുട്ടി രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന സമയത്ത് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് കൊന്നുകളയുമെന്നും ഇയാള് കുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് മൂന്ന് തവണകൂടി ഇയാള് കുട്ടിയോട് ക്രൂരത ആവര്ത്തിച്ചു. തുടർന്ന് വിവരം മനസിലാക്കിയ കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് അരീക്കോട് പോലീസില് പരാതി നല്കിയത്. കേസില് അന്വേഷണം നടത്തിയ പോലീസ് കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ അറസ്റ്റുചെയ്തു. പോക്സോ നിയമത്തിലെ ബലാത്സംഗം, അതിക്രമിച്ച് കടക്കല്, ഭീഷണിപ്പെടുത്തല് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളിലാണ് കോടതി ഇത്രയും വര്ഷം തടവ് വിധിച്ചത്.
പ്രതി നിലവില് മറ്റൊരു ബലാത്സംഗക്കേസില് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലില് കഴിയുകയാണ്. അയല്വാസിയും ഭിന്നശേഷിക്കാരിയുമായ യുവതിയെ വീട്ടില് അതിക്രമിച്ച് കയറി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസില് 2021-ലാണ് ഇയാള് ജയിലിലായത്. മഞ്ചേരി കോടതിയില്നിന്നും 10 വര്ഷം കഠിന തടവിനാണ് ഇയാള്ക്ക് ശിക്ഷ ലഭിച്ചത്. ജയിലില് ആയിരിക്കെയാണ് 11-കാരിയെ ബലാത്സംഗംചെയ്ത കേസില് വിചാരണ നടന്നത്.
