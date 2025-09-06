English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Acid Attack: മകൾക്ക് നേരെ അച്ഛന്റെ ആസിഡ് ആക്രമണം; ബന്ധുവായ 10 വയസുകാരിയ്ക്കും പരിക്ക്

കുട്ടികളുടെ ദേഹത്തേക്ക്  ഒഴിച്ചത് റബര്‍ഷീറ്റ് നിര്‍മിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡാണ്  എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 6, 2025, 11:04 AM IST
  • മകൾക്ക് നേരെ പിതാവിന്റെ ആസിഡ് ആക്രമണം
  • 17 വയസുള്ള മകൾക്ക് നേരെയാണ് പിതാവ് ആസിഡ് ഒഴിച്ചത്
  • സംഭവം നടന്നത് കാസർഗോഡ് പനത്തടി പാറക്കടവിലാണ്

കാസർഗോഡ്: മകൾക്ക് നേരെ പിതാവിന്റെ ആസിഡ് ആക്രമണം.  17 വയസുള്ള മകൾക്ക് നേരെയാണ് പിതാവ് ആസിഡ് ഒഴിച്ചത്.  സംഭവം നടന്നത് കാസർഗോഡ് പനത്തടി പാറക്കടവിലാണ്. 

Also Read: വീണ്ടും നിലപാട് മാറ്റി ട്രംപ്; 'നരേന്ദ്ര മോദി മഹാൻ, എപ്പോഴും സൗഹൃദമുണ്ട്'

മകളെ കൂടാതെ സഹോദരന്റെ 10 വയസ്സുള്ള മകൾക്ക് നേരെയും ഇയാൾ ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയുണ്ടായി. ആക്രമണത്തിൽ ഇരുവർക്കും ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റതായിട്ടാണ് വിവരം. ഇരുവരെയും ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർണാടക കരിക്കെ ആനപ്പാറയിലെ കെ.സി. മനോജാണ് ആസിഡ് ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.  ഇയാളുടെ മകളുണ്ടായിരുന്നത് ബന്ധു വീട്ടിലാണ്. കുട്ടികളുടെ ദേഹത്തേക്ക്  ഒഴിച്ചത് റബര്‍ഷീറ്റ് നിര്‍മിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡാണ്  എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മകളുടെ കൈക്കും കാലിനും പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: മലയാളി യുവാവിനെ ഹണിട്രാപ്പിൽ കുടുക്കി പണം കവർന്ന സംഭവത്തിൽ കർണാടകയിൽ 6 പേർ പിടിയിൽ

പത്ത് വയസുകാരിയുടെ മുഖത്തടക്കം പൊള്ളലുണ്ട്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ മനോജ് ഒളിവില്‍ പോയതായിട്ടാണ് വിവരം. ഇയാള്‍ക്ക് വേണ്ടി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.  ഇയാൾക്കെതിരെ ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് പുറമേ കൊലപാതക ശ്രമം, വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറല്‍ എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് രാജപുരം പോലീസ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇയാളും ഭാര്യയും കുറച്ചുകാലമായി പിണങ്ങി താമസിക്കുകയായിരുന്നു. മദ്യപിച്ച് പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുന്നതിനാലാണ് ഭാര്യ മാറി താമസിച്ചിരുന്നത്. അതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വിരോധം മൂലമാണ് മകളെയും ബന്ധുവായ കുട്ടിയെയും ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.

