  • Malayalam News
  • Crime
  • ABVP Leaders Arrest: വിദ്യാർഥിനികൾ വസ്ത്രംമാറുന്നത് പകർത്തി; മൂന്ന് എബിവിപി പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ

CCTV Visuals: ഉമേഷ് ജോഷി, അജയ് ​ഗൗഡ്, ഹിമാൻഷു ബൈരാ​ഗി എന്നിവർ പിടിയിലായി. ഒരാൾ ഒളിവിലാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 20, 2025, 06:52 AM IST
  • അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തു
  • എബിവിപിയുടെ സിറ്റി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് അറസ്റ്റിലായ ഉമേഷ് ജോഷി

ഭോപാൽ: വിദ്യാർഥിനികൾ വസ്ത്രം മാറുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയ സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് എബിവിപി നേതാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ. ഭാൻപുര ​ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് പിടിയിലായത്.

ഉമേഷ് ജോഷി, അജയ് ​ഗൗഡ്, ഹിമാൻഷു ബൈരാ​ഗി എന്നിവർ പിടിയിലായി. ഒരാൾ ഒളിവിലാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഭാൻപുര കോളേജിൽ യുവജനോത്സവം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. വിദ്യാർഥിനികൾ വസ്ത്രം മാറുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നാലം​ഗ സംഘം ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് പകർത്തുകയായിരുന്നു.

പെൺകുട്ടികൾ വസ്ത്രം മാറുന്ന മുറിയുടെ പുറത്ത് നിന്ന് മൊബൈലിൽ ദൃശ്യം പകർത്തുന്ന പ്രതികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. നാലം​ഗ സംഘത്തിലെ ഒരാൾ മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിയുടെ സഹായത്തോടെ വാതിലിന് മുകളിലൂടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുകയായിരുന്നു.

വിദ്യാർഥികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. പ്രീതി പഞ്ചോളി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയത്. പ്രിൻസിപ്പൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. എബിവിപിയുടെ സിറ്റി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് അറസ്റ്റിലായ ഉമേഷ് ജോഷി.

ABVP Leaders Arrestഎബിവിപി പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ

