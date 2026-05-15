Forest Officers Bribery Case: ഫോറസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ചറും സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുമാണ് പിടിയിലായത്.
കൊച്ചി: ഉടുമ്പിനെ കൊന്ന കേസിൽ കുടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിയിൽ. കേസിൽ കുടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയത്.
ഫോറസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ചർ ശ്രീജിത്ത്, സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ജിമ്മി സ്കറിയ എന്നിവരാണ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ കേസിൽ പിടിയിലായത്. വിജിലൻസ് സംഘമാണ് ഇരുവരെയും പിടികൂടിയത്. കാക്കനാട്ടുള്ള ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ചറും സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയത്. (Updating...)
