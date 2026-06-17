/POCSO Case: ആഭിചാരക്രിയയുടെ മറവിൽ പതിനഞ്ചുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മുൻ ബിജെപി നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ

പത്തനംതിട്ട: അടൂരിൽ ആഭിചാരക്രിയയുടെ മറവിൽ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം. പതിനഞ്ചു വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ മുൻ ബിജെപി നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ.
കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലെ മുൻ അംഗമായിരുന്ന രഞ്ജുവെനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാൾക്കെതിരെ പോക്സോ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് മെയ് 10 നായിരുന്നു. പീഡനശ്രമം നടന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ വച്ചായിരുന്നു.
രാത്രിയിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പ്രത്യേക ആഭിചാരക്രിയകൾ നടത്താനെന്ന വ്യാജേനയാണ് ഇയാൾ എത്തിയത്. പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്തുവഴിയാണ് വീട്ടുകാർ രഞ്ജുവിനെ ആഭിചാരക്രിയക്കായി വിളിക്കുന്നത്. ക്രിയകൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സംഭവശേഷം ഭയന്നുപോയ പെൺകുട്ടി വിവിവരം ഉടൻ രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തടുർന്ന് വീട്ടുകാർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നത്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ബിജെപി സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന രഞ്ജുവിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും മാറ്റിനിർത്തിയത് കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്താണ്.
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