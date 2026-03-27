തിരുവനന്തപുരം: സന്തോഷ് ട്രോഫി മുൻ ഫുട്ബോൾ താരവും ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം സീനിയർ സൂപ്രണ്ടുമായ നജീബ് ഖാൻ എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായി. നഗരത്തിലെ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ നിന്ന് നാല് ഗ്രാം മയക്കുമരുന്നുമായാണ് നജീബ് ഖാനെ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത്.
പ്രത്യേക മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി യുവാക്കളെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ലഹരി കൈമാറുന്നതായിരുന്നു ഇയാളുടെ രീതിയെന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി താൻ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നജീബ് ഖാൻ പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഒരു ഏജന്റ് 25 ഗ്രാം ലഹരിമരുന്നുമായി ഇയാളെ കാണാൻ ഹോട്ടലിൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെത്തുടർന്നാണ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അരുൺ അശോകന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത്.
മുൻപ് സ്പോർട്സ് ക്വാട്ടയിലാണ് നജീബ് ഖാന് ടൈറ്റാനിയത്തിൽ ജോലി ലഭിച്ചത്. ലഹരി ഉപയോഗം പിന്നീട് വിൽപനയിലേക്കും വഴിമാറുകയായിരുന്നു. ലഹരി ഇടപാടുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ എത്തുന്ന യുവാക്കളെ ഇയാൾ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കിരുന്നതായും എക്സൈസ് വെളിപ്പെടുത്തി.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തി നടത്തുന്ന കർശന പരിശോധനകൾക്കിടയിലാണ് നജീബിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് രണ്ടു ദിവസത്തോളം ഇയാളെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇയാളുടെ ഇടപാടുകാരുടെ പട്ടികയിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
ടൈറ്റാനിയത്തിൽ സീനിയർ സൂപ്രണ്ടായി ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ശമ്പളം ലഭിച്ചിട്ടും, കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇയാളെ ലഹരി മാഫിയയുടെ ഭാഗമാക്കിയതെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. ഈ ലഹരി ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കായി അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
