Malappuram News: പതിനേഴുകാരിയെ ലോഡ്ജിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രതിക്ക് 55 വര്‍ഷം കഠിനതടവ്

Malappuram News: കഠിനതടവ് കൂടാതെ 4.3 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും കോടതി വിധിച്ചു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 18, 2025, 08:01 PM IST
  • മലപ്പുറം കരിപ്പൂർ കുമ്മിണിപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ പി.എ. ഷമീറലി മൻസൂറിനെയാണ് ശിക്ഷിച്ചത്.
  • മഞ്ചേരി ഫാസ്റ്റ്ട്രാക്ക് സ്പെഷൽ കോടതി ജഡ്ജി എഎം അഷ്‌റഫാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. .

Malappuram News: പതിനേഴുകാരിയെ ലോഡ്ജിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രതിക്ക് 55 വര്‍ഷം കഠിനതടവ്

മലപ്പുറം: പതിനേഴുകാരിയെ ലോഡ്ജിൽ എത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ നാല്പ്പതുകാരന് 55 വർഷം കഠിനതടവ്. മലപ്പുറം കരിപ്പൂർ കുമ്മിണിപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ പി.എ. ഷമീറലി മൻസൂറിനെയാണ് ശിക്ഷിച്ചത്. കഠിനതടവ് കൂടാതെ 4.3 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും കോടതി വിധിച്ചു.  മഞ്ചേരി ഫാസ്റ്റ്ട്രാക്ക് സ്പെഷൽ കോടതി ജഡ്ജി എഎം അഷ്‌റഫാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാസവും 10 ദിവസവും അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണമെന്നും പിഴത്തുക അതിജീവിതയ്ക്ക് നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. 

വിക്ടിം കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീം പ്രകാരം കൂടുതൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനായി ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയോട് കോടതി നിർദേശിച്ചു. 2024 സെപ്റ്റംബർ 12-നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. കരിപ്പൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഈ കേസിൽ പ്രതിക്ക് നിലവിൽ 18 വർഷം കഠിന തടവിന് ശിക്ഷ ലഭിച്ച് തവനൂർ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്. കൊണ്ടോട്ടി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വി. ജിഷിൽ ആണ് കേസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. 

Malappuram NewsPOCSO caseRape caseSexual Assault Case

