Kolkata Crime News: കൊൽക്കത്തയിൽ ക്രൂരതയ്ക്കിരയായി നാലുവയസുകാരി; മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പം ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു

കൊൽക്കത്ത: മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പം വഴിയരികിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന നാല് വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു. കൊല്ക്കത്തയിലെ ഹൂഗ്ലിക്കടുത്താണ് സംഭവം. നാടോടി സംഘത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് ക്രൂരതയ്ക്കിരയായത്. താരകേശ്വര് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനടുത്തുള്ള ഷെഡില് കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന കുട്ടിയെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്തത്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കുട്ടിയെ കണാതാകുന്നത്. ശനിയാഴ്ചയോടെ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനടുത്തുള്ള ഓടയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.
കൊതുകുവലയ്ക്കുള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന കുട്ടിയെ അത് മുറിച്ചാണ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയത്. കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ പൂർണ നഗ്നയായി രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. കുട്ടി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തിൽ പോക്സോ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ചുമത്തി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം പോലീസിന് ഇതുവരെ പ്രതിയെ പിടികൂടാനായിട്ടില്ല. പോലീസിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. കുഞ്ഞുമായി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിട്ടും അന്വേഷിക്കാനോ കേസെടുക്കാനോ പോലീസ് തയാറായില്ലെന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം. സംഭവം വിവാദമായതോടെയാണ് കേസെടുത്തത്.
