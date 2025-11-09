English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Kolkata Crime News: കൊൽക്കത്തയിൽ ക്രൂരതയ്ക്കിരയായി നാലുവയസുകാരി; മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പം ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു

Kolkata Crime News: കൊൽക്കത്തയിൽ ക്രൂരതയ്ക്കിരയായി നാലുവയസുകാരി; മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പം ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു

രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിലാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 9, 2025, 01:28 PM IST
  • താരകേശ്വര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനടുത്തുള്ള ഷെഡില്‍ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന കുട്ടിയെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സം​ഗം ചെയ്തത്.
  • വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കുട്ടിയെ കാണാതാകുന്നത്.
  • ശനിയാഴ്ചയോടെ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനടുത്തുള്ള ഓടയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

Kolkata Crime News: കൊൽക്കത്തയിൽ ക്രൂരതയ്ക്കിരയായി നാലുവയസുകാരി; മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പം ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു

കൊൽക്കത്ത: മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പം വഴിയരികിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന നാല് വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു. കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ഹൂഗ്ലിക്കടുത്താണ് സംഭവം. നാടോടി സംഘത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് ക്രൂരതയ്ക്കിരയായത്. താരകേശ്വര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനടുത്തുള്ള ഷെഡില്‍ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന കുട്ടിയെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സം​ഗം ചെയ്തത്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കുട്ടിയെ കണാതാകുന്നത്. ശനിയാഴ്ചയോടെ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനടുത്തുള്ള ഓടയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. 
സംഭവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

കൊതുകുവലയ്ക്കുള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന കുട്ടിയെ അത് മുറിച്ചാണ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയത്. കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ പൂർണ ന​ഗ്നയായി രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. കുട്ടി അതീവ ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തിൽ പോക്സോ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ചുമത്തി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: MDMA Seized In Wayanad: അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും വൻ ലഹരി വേട്ട; ചെക്ക്‌പോസ്റ്റിൽ സ്വകാര്യ ബസ് യാത്രക്കാരൻ എംഡിഎംഎയുമായി പിടിയിൽ
.
അതേസമയം പോലീസിന് ഇതുവരെ പ്രതിയെ പിടികൂടാനായിട്ടില്ല. പോലീസിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. കുഞ്ഞുമായി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിട്ടും അന്വേഷിക്കാനോ കേസെടുക്കാനോ പോലീസ് തയാറായില്ലെന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം. സംഭവം വിവാദമായതോടെയാണ് കേസെടുത്തത്.

Child AbuseCrime newsPOCSO caseകൊൽക്കത്തക്രൈം

