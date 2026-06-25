പുനെ: യുവവ്യവസായി കേതന് വിശാല് അഗര്വാളിന്റെ കൊലപാതകത്തില് കൂടുതല് വിവരങ്ങള് പുറത്ത്. കൊലപാതകത്തില് അറസ്റ്റിലായ പ്രതിശ്രുത വധു സിയ ഗോയലും കാമുകന് ചേതന് ചൗധരിയും ദിവസങ്ങള് നീണ്ട ആസൂത്രണങ്ങള്ക്കൊടുവിലാണ് കൃത്യം ചെയ്തത്. എങ്ങനെ കൊലപ്പെടുത്തണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ഓണ്ലൈനില് തിരഞ്ഞിരുന്നു.
ഇതോടൊപ്പം ജനുവരി ഒന്നിനും ജൂണ് 18നും ഇടയില് 2,004 തവണയാണ് ഫോണിലൂടെ ഇരുവരും സംസാരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസം സിയയും കാമുകന് ചേതനും 2,004 ഫോണ് കോളുകളിലായി 238 മണിക്കൂറാണ് സംസാരിച്ചത്. ചില ദിവസത്തെ കോളുകള് 2 മുതല് 3 മണിക്കൂര് നേരമാണ് നീണ്ടത്.
പൂനെ (റൂറല്) പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് സന്ദീപ് സിംഗ് ഗില് കോള് റെക്കോഡുകളുടെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെയും വിശദാംശങ്ങള് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവദിവസം, ലോഹഗഡ് കോട്ടയിലേക്ക് കേതനുമായി പോകുന്നതിനുമുമ്പ് സിയയും കാമുകന് ചേതനും ഒരു കഫേയില് കണ്ടുമുട്ടിയതായും അഗര്വാളിനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ചര്ച്ച ചെയ്തതായും അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി.
കൊലപാതകം മുന്കൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്നും, സിയയും ചൗധരിയും കേതനെ കൊല്ലാനുള്ള വഴികള് ഓണ്ലൈനില് തിരയാന് മൊബൈല് ഫോണുകള് ഉപയോഗിച്ചതായും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 103, 61(2) വകുപ്പുകള് പ്രകാരം കൊലപാതകം, ഗൂഢാലോചന എന്നീ കുറ്റങ്ങള് ചുമത്തി സിയയെയും ചേതനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വ്യാഴ്ചയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായിയുടെ മകന്റെ മരണം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. 26 കാരനായ കേതന് അഗര്വാള് തന്റെ പ്രതിശ്രുത വധുവായ സിയ ഗോയലിനൊപ്പം പൂനെയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ലോഹഗഡ് കോട്ടയിലേക്ക് ട്രെക്കിംഗിന് പോയതായിരുന്നു. ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ കേതന് കാല് വഴുതി കൊക്കയിലേക്ക് വീണു എന്നാണ് സിയ ആദ്യം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്.
ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനിടെ ശക്തമായ കാറ്റില് 400 അടി താഴ്ചയിലേക്കാണ് കേതന് വീണു എന്ന നിഗമനത്തില് പോലീസും എത്തി. എന്നാല് കേതന് അഗര്വാളിന്റെ കുടുംബമാണ് മകന്റെ മരണത്തില് ആദ്യം സംശയം ഉന്നയിച്ചത്. സിയയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും പോലീസിന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് അപകടമരണം അന്വേഷിച്ച പോലീസ് അത് കൊലപാതകമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റ് തെളിവുകളും പരിശോധിച്ചാണ് പോലീസ് നടന്നത് കൊലപാതകമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഒടുവില് പ്രതിശ്രുത വധുവായ സിയയും സിയയുടെ കാമുകന് ചേതന് ബാബുലാല് ചൗധരിയെയും കേതനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു. ഒരു ബിസിനസ് മീറ്റിംഗില് വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട 22 വയസ്സുള്ള ചേതന് ബാബുലാല് ചൗധരിയുമായി സിയയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തില് വ്യക്തമായി.
സിയയുടെ വിവാഹം കേതനുമായി നിശ്ചയിച്ചതില് കാമുകനായ ചേതന് അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതേ തുടര്ന്നാണ് ഇരുവരും ചേര്ന്ന് കേതനിനെ കൊലപ്പെടുത്താന് പദ്ധതിയിടുന്നത്. വിനോദയാത്രയ്ക്കെന്ന വ്യാജേനയാണ് സിയ കേതനെ ലോഹഗഡ് കോട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. പിന്നീട് സ്ഥലത്ത് എത്തിയ ചേതന് ഏകദേശം 20 മുതല് 30 അടി വരെ അടുത്തുനിന്ന് ഇരുവരെയും നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില് നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.
ഇരുവരും കേതനെ പിന്നില് നിന്ന് കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടതായിട്ടാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഫെബ്രുവരിയിലാണ് സിയയുടെയും കേതന്റെയും വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞത്. നവംബറിലാണ് ഇരുവരുടെയും വിവാഹം നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇതിനായി സ്വകാര്യ ജെറ്റുകള് അടക്കമാണ് ഇതിനോടകം ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്.
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