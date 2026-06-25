Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Crime
  • /Pune Murder: കൊല്ലാനുള്ള രീതി തിരഞ്ഞത് ഓണ്‍ലൈനില്‍? സിയയും കാമുകനും ഫോണില്‍ വിളിച്ചത് 2004 തവണ, കൊല നടത്തിയത് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ

Pune Murder: കൊല്ലാനുള്ള രീതി തിരഞ്ഞത് ഓണ്‍ലൈനില്‍? സിയയും കാമുകനും ഫോണില്‍ വിളിച്ചത് 2004 തവണ, കൊല നടത്തിയത് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ

Pune Murder Case: കേതന്‍ വിശാല്‍ അഗര്‍വാളിന്റെ കൊലപാതകത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്. 2,004 ഫോണ്‍ കോളുകളിലായി 238 മണിക്കൂര്‍ സംസാരിച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 25, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:30 AM IST
Pune Murder: കൊല്ലാനുള്ള രീതി തിരഞ്ഞത് ഓണ്‍ലൈനില്‍? സിയയും കാമുകനും ഫോണില്‍ വിളിച്ചത് 2004 തവണ, കൊല നടത്തിയത് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ
Image Credit: Pune Murder | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണ കൊറിയ ബന്ധത്തില്‍ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങള്‍
S. Jaishankar31 min ago
2
CMRL Masappadi Case50 min ago
3
Kerala Rain Alert1 hr ago
4
Earthquake2 hrs ago
5
FIFA World Cup3 hrs ago