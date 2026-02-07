പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ല സ്പായിൽ ജീവനക്കാരിയെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്ത സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ക്വട്ടേഷനെന്ന് സ്പാ ഉടമ ഡോ സഞ്ജയ്. മറ്റൊരു സ്പാ ഉടമയാണ് ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയതെന്നും തന്റെ ബിസിനസ് തകർക്കുക എന്നതാണ് അയാളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും സ്പാ ഉടമ പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ പോലീസ്-ഗുണ്ടാ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടെന്നും ഗുണ്ടാ പിരിവ് പോലീസിന്റെ കഥയാണെന്നും സ്പാ ഉടമ പറഞ്ഞു. സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം ഇതുവരെ തന്റെ മൊഴി പോലീസ് എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ഇനി പ്രത്യേക പരാതി നൽകുമെന്നും സഞ്ജയ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേസിൽ പോലീസിൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം തുടങ്ങിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പോലീസ്-ഗുണ്ടാ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് ഉന്നത നിർദേശപ്രകാരമാണ് അന്വേഷണം. പോലീസുകാർ സ്പാകളിൽ നിന്നും മാസപ്പടി വാങ്ങുന്നുണ്ടോന്ന് സംശയമുണ്ട് മാത്രമല്ല പോലീസുകാരിൽ ചിലർ സ്പാകളിൽ സ്ഥിര സന്ദർശകരാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കേസിലെ പ്രതിയായ മരണ സുബിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുബിൻ അലക്സാണ്ടർക്കെതിരെ വീണ്ടും കാപ്പ കേസ് പോലീസ് ചുമത്തിയേക്കും. കാപ്പ നിയമപ്രകാരമുള്ള തടങ്കലിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് ഇയാൾ പുറത്തിറങ്ങിയത്. എന്നിട്ടും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തുടരുന്നതിനാലാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്ക് പോലീസ് ആലോചിക്കുന്നത്. കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ തിരുവല്ല ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതി സുബിനും കൂട്ടാളികളും പലതവണ സ്പായിലെത്തി ഗുണ്ടാ പിരിവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും 50000 രൂപ നല്കണമെന്നായിരുന്നു ഇവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതെന്നും. സ്പാ ഉടമ ഇത് നിരസിച്ചതോടെ ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നിട്ടും പണം കിട്ടില്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയ ഇവർ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി സ്ഥാപനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ജീവനക്കാരിയെ വഴിച്ചിഴച്ച് മുറിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കഴുത്തിൽ കത്തി വച്ച് പേടിപ്പിച്ച ശേഷമായിരുന്നു പീഡനം. പീഡന ദൃശ്യങ്ങൾ ഫോണിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവം പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു സുബിനും കൂട്ടരും സ്പായിൽ നിന്നും മടങ്ങിയത്.
