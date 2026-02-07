English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Thiruvalla Rape Case: സ്പായിലെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ക്വട്ടേഷനെന്ന് ഉടമ; ലക്‌ഷ്യം ബിസിനസ് തകർക്കാൻ

Thiruvalla Rape Case: സ്പായിലെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ക്വട്ടേഷനെന്ന് ഉടമ; ലക്‌ഷ്യം ബിസിനസ് തകർക്കാൻ

സംഭവം പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു സുബിനും കൂട്ടരും സ്പായിൽ നിന്നും മടങ്ങിയത്.     

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 7, 2026, 10:18 AM IST
  • തിരുവല്ല സ്പായിൽ ജീവനക്കാരിയെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്ത സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ക്വട്ടേഷനെന്ന് സ്പാ ഉടമ ഡോ സഞ്ജയ്
  • മറ്റൊരു സ്പാ ഉടമയാണ് ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയതെന്നും തന്റെ ബിസിനസ് തകർക്കുക എന്നതാണ് അയാളുടെ ലക്‌ഷ്യം

Read Also

  1. Thiruvalla Kavitha Murder Case: പ്രണയപ്പക, 19 കാരിയെ കുത്തിവീഴ്ത്തി തീകൊളുത്തിക്കൊന്നു; പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തവും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന; ഇന്ന് പവന് ഇത്ര
7
Gold rate today
Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന; ഇന്ന് പവന് ഇത്ര
Karunya Plus Lottery Result: കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടി ആർക്ക്?
5
Kerala Lottery Result
Karunya Plus Lottery Result: കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടി ആർക്ക്?
Kerala SK-39 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-39 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Thiruvalla Rape Case: സ്പായിലെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ക്വട്ടേഷനെന്ന് ഉടമ; ലക്‌ഷ്യം ബിസിനസ് തകർക്കാൻ

പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ല സ്പായിൽ ജീവനക്കാരിയെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്ത സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ക്വട്ടേഷനെന്ന് സ്പാ ഉടമ ഡോ സഞ്ജയ്. മറ്റൊരു സ്പാ ഉടമയാണ് ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയതെന്നും തന്റെ ബിസിനസ് തകർക്കുക എന്നതാണ് അയാളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും സ്പാ ഉടമ പറഞ്ഞു. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ഗുണ്ടാപ്പിരിവ് നൽകിയില്ല; തിരുവല്ലയിൽ സ്പാ ജീവനക്കാരിയെ ഗുണ്ടാസംഘം കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു, നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ

സംഭവത്തിൽ പോലീസ്-ഗുണ്ടാ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടെന്നും ഗുണ്ടാ പിരിവ് പോലീസിന്റെ കഥയാണെന്നും സ്പാ ഉടമ പറഞ്ഞു. സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം ഇതുവരെ തന്റെ മൊഴി പോലീസ് എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ഇനി പ്രത്യേക പരാതി നൽകുമെന്നും സഞ്ജയ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേസിൽ പോലീസിൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം തുടങ്ങിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

പോലീസ്-ഗുണ്ടാ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് ഉന്നത നിർദേശപ്രകാരമാണ് അന്വേഷണം. പോലീസുകാർ സ്പാകളിൽ നിന്നും മാസപ്പടി വാങ്ങുന്നുണ്ടോന്ന് സംശയമുണ്ട് മാത്രമല്ല പോലീസുകാരിൽ ചിലർ സ്പാകളിൽ സ്ഥിര സന്ദർശകരാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കേസിലെ പ്രതിയായ മരണ സുബിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുബിൻ അലക്‌സാണ്ടർക്കെതിരെ വീണ്ടും കാപ്പ കേസ് പോലീസ് ചുമത്തിയേക്കും. കാപ്പ നിയമപ്രകാരമുള്ള തടങ്കലിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് ഇയാൾ പുറത്തിറങ്ങിയത്. എന്നിട്ടും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തുടരുന്നതിനാലാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്ക് പോലീസ് ആലോചിക്കുന്നത്.  കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ തിരുവല്ല ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: ലൈംഗികചൂഷണം മാത്രമല്ല നരഭോജനവുമോ? ആരാണ് ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ? എന്താണ് എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസ്?

പ്രതി സുബിനും കൂട്ടാളികളും പലതവണ സ്പായിലെത്തി ഗുണ്ടാ പിരിവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും 50000 രൂപ നല്കണമെന്നായിരുന്നു ഇവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതെന്നും. സ്പാ ഉടമ ഇത് നിരസിച്ചതോടെ ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നിട്ടും പണം കിട്ടില്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയ ഇവർ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി സ്ഥാപനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ജീവനക്കാരിയെ വഴിച്ചിഴച്ച് മുറിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കഴുത്തിൽ കത്തി വച്ച് പേടിപ്പിച്ച ശേഷമായിരുന്നു പീഡനം. പീഡന ദൃശ്യങ്ങൾ ഫോണിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവം പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു സുബിനും കൂട്ടരും സ്പായിൽ നിന്നും മടങ്ങിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsThiruvalla Rape CaseThiruvalla Spa RapeThiruvalla Sexual AssaultMarana Subin

Trending News