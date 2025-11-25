English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Girl Assaulted: എറണാകുളത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പെണ്‍കുട്ടിയോട് അതിക്രമം; പ്രതിയെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടികൂടി

Girl Assaulted: എറണാകുളത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പെണ്‍കുട്ടിയോട് അതിക്രമം; പ്രതിയെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടികൂടി

Girl Assaulted In Ernakulam: തിരുവനന്തപുരം കീഴാരൂർ സ്വദേശി സജീവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 25, 2025, 11:34 AM IST
  • റെയിൽവേ പോലീസാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്
  • കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു

Girl Assaulted: എറണാകുളത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പെണ്‍കുട്ടിയോട് അതിക്രമം; പ്രതിയെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടികൂടി

കൊച്ചി: എറണാകുളം നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ അതിക്രമം. പ്രതിയെ റെയിൽവേ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പെൺകുട്ടിയെ കടന്നുപിടിച്ച തിരുവനന്തപുരം കീഴാരൂർ സ്വദേശി സജീവിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. പൂനെ-കന്യാകുമാരി എക്സ്പ്രസിൽ തൃശൂരിലേക്ക് പോകാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയതായിരുന്നു പെൺകുട്ടി. പ്രതി ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പെൺകുട്ടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. അതിക്രമം നടത്തിയ ശേഷം ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ പ്രതിയെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടികൂടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Girl AssaultedErnakulam

