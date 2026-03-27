Goon Leader Killed: ഗുണ്ടാ നേതാവ് ടാബ്ലറ്റ് ആരിഫിനെ വെട്ടികൊന്നു

മംഗളൂരു. ഗുണ്ടാ നേതാവ് ടാബ്ലറ്റ് ആരിഫിനെ വെട്ടികൊന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് മംഗളൂരുവിലാണ്.
തലപ്പാടി സ്വദേശിയായ ടാബ്ലറ്റ് ആരിഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരിഫിനെയാണ് കൊന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. ആരിഫിന്റെ ബൈക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തി വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. കാറിലെത്തിയ സംഘമാണ് ആക്രമിച്ചത്. പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആരിഫ് പുലർച്ചെ ബൈക്കിൽ മംഗളൂരുവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് കാറിലെത്തിയ സംഘം ബൈക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തി ഇയാളെ വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ആരിഫ് മംഗളൂരു ബന്തർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ റൗഡി ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളയാളാണ്. ഇയാൾക്കെതിരെ നേരത്തെയും വധശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിൽ എംഡിഎംഎയുമായി നടത്തിപ്പുകാരൻ പിടിയിൽ
വയനാട്ടിൽ സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിൽ പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ലഹരിമരുന്നുമായി നടത്തിപ്പുകാരൻ പിടിയിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. കൽപറ്റ പോലീസും ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അമ്പിലേറി റീമാ കോട്ടേജ് കെ ഷൈജൽ പിടിയിലാകുന്നത്.
ലഹരിമരുന്ന് ഇയാൾ നടത്തിവരുന്ന ഫ്രീബേഡ് റിസോർട്ടിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെടുത്തത്. 0.62 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയായിരുന്നു കണ്ടെടുത്തത്. ഇത് ഇയാളിയുടെ വസ്ത്രത്തിനുള്ളിലെ പോക്കറ്റിൽ കണ്ടെടുത്തത്.
ഇത് മാത്രമല്ല 6.63 ഗ്രാമ കഞ്ചാവും ഒപ്പം പഹരിമരുന്ന വില്പനയിലൂടെ ലഭിച്ച 50000 രൂപയും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരിശോധന നടത്തിയത് എസ്ഐമാരായ വിമൽ ചന്ദ്രൻ, സജി ഷിനോബ്, എഎസ്ഐ ജിജി മോൾ എന്നിവരുടെ സംഘമായിരുന്നു.
