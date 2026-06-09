/Child Molestation Attempt: മുടിവെട്ടാനെത്തിയ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അതിഥി തൊഴിലാളി അറസ്റ്റിൽ

കാസർഗോഡ്: മുടി മുറിക്കാനെത്തിയ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളി അറസ്റ്റിൽ. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ബാർബർ ഷോപ്പ് തകർത്തു.
മാണിയാട്ട് മസ്ജിദിന് സമീപമുള്ള ബാർബർ ഷോപ്പിന്റെ ബോർഡുകളും പൂട്ടുമാണ് തകർത്തത്. സംഭവം നടന്നത് ഞായറാഴ്ചയാണ്.കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പതിനേഴുകാരനായ അതിഥി തൊഴിലാളിയെ പോലീസ് പിടികൂടി.
കുട്ടി പിതാവിനൊപ്പമായിരുന്നു കടയിൽ മുടി വെട്ടിക്കാൻ എത്തിയത്. കുട്ടിയെ മുടി മുറിക്കാൻ ഇരുത്തിയ ശേഷം കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അടുത്തുള്ള കടയിലേക്ക് പോയി. ഈ സമയത്താണ് കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. തുടർന്ന് കുട്ടി നിലവിളിച്ചു ബഹളം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആളുകൾ ഓടി കൂടുകയും കുട്ടിയുടെ പിതാവ് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ പ്രതിയെ പിടിച്ചു പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതിഥി തൊഴിലാളിക്കെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്. ഇതിനു ശേഷമാണ് ബാർബർ ഷോപ്പ് തകർത്തത്. ബാർബർ ഷോപ്പ് തകർത്ത സംഭവത്തിൽ കണ്ടാലറിയാവുന്ന 3 പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.