  Thrissur Murder Case: ഗൾഫിൽ നിന്നെത്തിയ സുഹൃത്തിന്റെ വിരുന്ന് സത്കാരത്തിനിടെ വാക്കുതർക്കം; പ്രവാസിയെ മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി

Thrissur Murder Case: ഗൾഫിൽ നിന്നെത്തിയ സുഹൃത്തിന്റെ വിരുന്ന് സത്കാരത്തിനിടെ വാക്കുതർക്കം; പ്രവാസിയെ മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി

Gulf Expatriate Murder Case: വെങ്ങിണിശ്ശേരി സ്വദേശി രാജു (52) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രതി ഫ്രിന്റോ (42)യെ ചേർപ്പ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 10, 2026, 09:54 AM IST
  • സത്കാരത്തിൽ ആകെ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളാണ് പങ്കെടുത്തത്
  • ഇവരിൽ നാലുപേർ മടങ്ങിയ ശേഷം വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ രാജുവും ഫ്രിന്റോയും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു

  1. Thrissur Murder Case : തൃശൂർ അരുൺ ലാൽ കൊലപാതകം; പ്രതി പിടിയിൽ

Kerala Assembly Election Astro Prediction: ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണമാറ്റമോ? കേരളം വിധി എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രഹനിലയിൽ മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയോ?
6
Kerala Assembly Election 2026
Kerala Assembly Election Astro Prediction: ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണമാറ്റമോ? കേരളം വിധി എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രഹനിലയിൽ മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയോ?
Kerala DL 47 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മിയിലൂടെ കയ്യിൽ വരുന്നത് ഒരു കോടി! ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL 47 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മിയിലൂടെ കയ്യിൽ വരുന്നത് ഒരു കോടി! ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
Sobha Surendran Astro Predictions: ജനപിന്തുണ കൂടും, പക്ഷേ... അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം; ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ ജാതകപ്രകാരമുള്ള ജ്യോതിഷ പ്രവചനം
5
Sobha Surendran
Sobha Surendran Astro Predictions: ജനപിന്തുണ കൂടും, പക്ഷേ... അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം; ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ ജാതകപ്രകാരമുള്ള ജ്യോതിഷ പ്രവചനം
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
തൃശ്ശൂർ: വെങ്ങിണിശ്ശേരിയിൽ പ്രവാസിയെ സുഹൃത്ത് മർദ്ദിച്ചും കഴുത്ത് ഞെരിച്ചും കൊലപ്പെടുത്തി. വെങ്ങിണിശ്ശേരി സ്വദേശി തേറാട്ടിൽ ജോർജ്ജിന്റെ മകൻ രാജു (52) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാളുടെ അയൽവാസിയും സുഹൃത്തുമായ പുത്തൂർ ഫ്രിന്റോ (42)യെ ചേർപ്പ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ദുബായിൽ ഇലക്‌ട്രീഷ്യനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന രാജു ഏപ്രിൽ നാലിനാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. വീണ്ടും മടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് ദാരുണമായ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. മരത്തിന്റെ ഫ്രെയിമുകളിൽ ക്ലോക്ക് നിർമിക്കുന്ന ജോലി കൂടി ചെയ്തിരുന്ന രാജുവിന്റെ വീടിന് പിന്നിലുള്ള നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിൽ വെച്ചായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി വിരുന്നൊരുക്കിയത്.

ALSO READ: പോലീസുകാരിയെ വെട്ടിക്കൊന്നു; കണ്ണൂരിലെ ദിവ്യശ്രീ വധക്കേസിൽ ഭർത്താവ് രാജേഷ് കുറ്റക്കാരൻ

ബുധനാഴ്ച രാത്രി നടന്ന സത്കാരത്തിൽ ആകെ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഇവരിൽ നാലുപേർ മടങ്ങിയ ശേഷം വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ രാജുവും ഫ്രിന്റോയും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു. മദ്യലഹരിയിലുണ്ടായ വാക്കുതർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ ഫ്രിന്റോ പട്ടികക്കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ച് രാജുവിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും കഴുത്ത് ഞെരിക്കുകയും ചെയ്തു.

രാജു സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു. ബഹളം കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്. സ്ഥലത്തെത്തിയ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.എൻ. മനോജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഫ്രിന്റോ കൈയേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഇയാളെ കീഴടക്കി. സിജിയാണ് മരണപ്പെട്ട രാജുവിന്റെ ഭാര്യ. മക്കൾ: ഹേഭ, ഹെൽന.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

