  Half Price Scam: പാതിവില തട്ടിപ്പ്; മുഖ്യപ്രതി അനന്ദുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇഡി

Half Price Scam: പാതിവില തട്ടിപ്പ്; മുഖ്യപ്രതി അനന്ദുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇഡി

Half Price Scam: മുഖ്യപ്രതിയായ അനന്ദുകൃഷ്ണനെ ജയിലിലെത്തിയാണ് ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 18, 2026, 12:56 PM IST
  • നിലവിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് അനന്ദുകൃഷ്ണൻ.
  • സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശം 1300-ഓളം കേസുകൾ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കേസുകൾ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.
  • ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇഡിയും അന്വേഷണം മുറുക്കുന്നത്.

Half Price Scam: പാതിവില തട്ടിപ്പ്; മുഖ്യപ്രതി അനന്ദുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇഡി

പാതിവില തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി അനന്ദുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്റ്ററേറ്റ്. മുഖ്യപ്രതിയായ അനന്ദുകൃഷ്ണനെ ജയിലിലെത്തിയാണ് ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തത്. നിലവിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് അനന്ദുകൃഷ്ണൻ. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശം 1300-ഓളം കേസുകൾ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കേസുകൾ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇഡിയും അന്വേഷണം മുറുക്കുന്നത്.

നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള അനന്തുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെയാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജയിലിൽ എത്തിയത്. തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണം എങ്ങോട്ടാണ് മാറ്റിയത്, ഇതിൽ മറ്റാർക്കൊക്കെ പങ്കുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ചോദിച്ചത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പന്ത്രണ്ടോളം ഇടങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. 

സാധനങ്ങൾ പകുതി വിലയ്ക്ക് നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളിൽ നിന്നാണ് പ്രതികൾ പണം തട്ടിയെടുത്തത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും മറ്റും വൻ പ്രചാരണം നൽകിയാണ് ഇവർ ഇരകളെ കണ്ടെത്തിയത്. തുടക്കത്തിൽ ചിലർക്ക് സാധനങ്ങൾ നൽകി വിശ്വാസം നേടിയ ശേഷം പിന്നീട് വലിയ തുകകൾ കൈപ്പറ്റി മുങ്ങുകയായിരുന്നു.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Half Price ScamEnforcement Directorateപാതിവില തട്ടിപ്പ്ഇഡി

