കർണാടക: ഹംപി കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ. വിദേശ വനിതയടക്കം രണ്ടുപേരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതികൾക്കാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. മല്ലേഷ് (22), സായി (21), ശരണപ്പ (27) എന്നിവർക്കാണ് ഗംഗാവതി കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
ഇസ്രയേലി വനിതയും ഹോംസ്റ്റേ നടത്തിപ്പുകാരിയുമാണ് കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത്. പ്രതികൾ രണ്ട് ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികളെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 2025 മാർച്ചിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെയാണ് പ്രതികളെ ശിക്ഷിച്ചത്.
കൂട്ടബലാത്സംഗ, കൊലപാതകം എന്നീ കേസിൽ മൂന്ന് പ്രതികളും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മാർച്ച് 6ന് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നാല് വിനോദ സഞ്ചാരികളും ഹോം സ്റ്റേ ഉടമയും ചേർന്ന് തുംഗഭദ്ര ഇടതുകര കനാലിന്റെ തീരത്ത് വാന നിരീക്ഷണത്തിനായി പോയപ്പോഴാണ് ഇവരെ പ്രതികൾ ആക്രമിച്ചത്.
