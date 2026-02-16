English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Hampi Gang Rape Case: ഹംപി കൂട്ടബലാത്സം​ഗ കേസ്: മൂന്ന് പ്രതികളും കുറ്റക്കാർ, വധശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി

ഇസ്രയേലി വനിതയെയും ഹോംസ്റ്റേ നടത്തിപ്പുകാരിയെയുമാണ് മൂന്ന് പ്രതികളും ചേർന്ന് ബലാത്സം​ഗം ചെയ്തത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 16, 2026, 05:41 PM IST
  • വിദേശ വനിതയടക്കം രണ്ടുപേരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതികൾക്കാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • മല്ലേഷ് (22), സായി (21), ശരണപ്പ (27) എന്നിവർക്കാണ് ഗംഗാവതി കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

  Sabarimala women's Entry: ശബരിമല യുവതീപ്രവേശനം: മാർച്ച് 14 നകം സർക്കാർ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

കർണാടക: ഹംപി കൂട്ടബലാത്സം​ഗ കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ. വിദേശ വനിതയടക്കം രണ്ടുപേരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതികൾക്കാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. മല്ലേഷ് (22), സായി (21), ശരണപ്പ (27) എന്നിവർക്കാണ് ഗംഗാവതി കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. 

ഇസ്രയേലി വനിതയും ഹോംസ്റ്റേ നടത്തിപ്പുകാരിയുമാണ് കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത്. പ്രതികൾ രണ്ട് ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികളെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 2025 മാർച്ചിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെയാണ് പ്രതികളെ ശിക്ഷിച്ചത്. 

Also Read: Suresh Gopi on AIIMS: 'കേരളത്തിൽ എയിംസ് വന്നിരിക്കും', ആവർത്തിച്ച് സുരേഷ് ​ഗോപി; അതും പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചോദിക്കാനില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി

കൂട്ടബലാത്സംഗ, കൊലപാതകം എന്നീ കേസിൽ മൂന്ന് പ്രതികളും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മാർച്ച് 6ന് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നാല് വിനോദ സഞ്ചാരികളും ഹോം സ്റ്റേ ഉടമയും ചേർന്ന് തുംഗഭദ്ര ഇടതുകര കനാലിന്റെ തീരത്ത് വാന നിരീക്ഷണത്തിനായി പോയപ്പോഴാണ് ഇവരെ പ്രതികൾ ആക്രമിച്ചത്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Hampi Gang Rape CaseverdictDeath penaltyഹംപി കൂട്ടബലാത്സം​ഗ കേസ്

