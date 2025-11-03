English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Hashish Oil Seized: ആന്ധ്രയിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 8 കോടി രൂപയുടെ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടിച്ചെടുത്തു

Hashish Oil Seized: ആന്ധ്രയിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 8 കോടി രൂപയുടെ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടിച്ചെടുത്തു

പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ടതോടെ പ്രതികൾ വാഹനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 3, 2025, 01:46 PM IST
ഒഡിഷ: മാൽക്കൻഗിരിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 60 കിലോയോളം വരുന്ന ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടിച്ചെടുത്തു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഏകദേശം 8 കോടി രൂപ വില വരുന്ന ഹാഷിഷ് ഓയിലാണ് പിടികൂടിയതെന്ന് മാൽക്കൻഗിരി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് വിനോദ് പാട്ടീൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു പിന്നാലെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത; DA വർധിപ്പിച്ചു!

ഈ മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എട്ട് അജ്ഞാത പ്രതികൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ ഇവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ 8 മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.  പെട്രോളിങ്ങിനിടെ ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പോലീസ് എസ്സാര്‍ ചൗക്കിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടാനായി എത്തിയത്. പ്രതികൾ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരം. 

Also Read; ഗജകേസരി യോഗത്താൽ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

ഈ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. യൂണിഫോമിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പോലീസ് വാഹനത്തെയും കണ്ടതോടെ പ്രതിയായ 8 പേരും വാഹനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഉടൻ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവർ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ ബൈക്കുകളിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ആദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം അളവിൽ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ ഒഡീഷയിൽ നിന്ന്  പിടിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് എസ്പി പറഞ്ഞു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

