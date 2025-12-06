English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Hawala Money Seized: വയനാട് വന്‍ കുഴല്‍പ്പണ വേട്ട; 1.11 കോടി രൂപ പിടികൂടി

Hawala Money Seized: വയനാട് വന്‍ കുഴല്‍പ്പണ വേട്ട; 1.11 കോടി രൂപ പിടികൂടി

1,11,32,500 രൂപയാണ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെടുത്തത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 6, 2025, 02:45 PM IST
  • രേഖകളില്ലാതെ ഒരു കോടി പതിനൊന്നു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പിടികൂടിയത്.
  • പണം കടത്തിയ നൂല്‍പ്പുഴ സ്വദേശി സി.കെ. മുനീറിനെ തുടര്‍ നടപടികള്‍ക്കായി എക്‌സൈസ് വകുപ്പ് ഇന്‍കം ടാക്‌സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റി കൈമാറി.

Read Also

  1. Kakkanad MDMA Seized case: കാക്കനാട് എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയ കേസ്; അന്വേഷണം സിനിമാ മേഖലയിലേക്കും

Trending Photos

Peanut Candy Recipe: എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊറിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? മധുരമൂറും കപ്പലണ്ടി മിഠായി ആയാലോ, വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം...
6
Peanut Candy
Peanut Candy Recipe: എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊറിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? മധുരമൂറും കപ്പലണ്ടി മിഠായി ആയാലോ, വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം...
Poha Recipe: 15 മിനിറ്റിൽ പോഹ റെഡി! ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയുമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി
6
Poha
Poha Recipe: 15 മിനിറ്റിൽ പോഹ റെഡി! ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയുമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി
Pratiyuti Yoga: പുതുവർഷത്തിൽ ശുക്ര-വ്യാഴ പ്രതിയുതി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
11
Guru Transit
Pratiyuti Yoga: പുതുവർഷത്തിൽ ശുക്ര-വ്യാഴ പ്രതിയുതി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Samasapthaka Yoga: ശത വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ സമസപ്തക യോഗം ഇവരുടെ തലയിലെഴുത്ത് തിരുത്തിക്കുറിക്കും!
6
Samasapthaka Yoga
Samasapthaka Yoga: ശത വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ സമസപ്തക യോഗം ഇവരുടെ തലയിലെഴുത്ത് തിരുത്തിക്കുറിക്കും!
Hawala Money Seized: വയനാട് വന്‍ കുഴല്‍പ്പണ വേട്ട; 1.11 കോടി രൂപ പിടികൂടി

വയനാട്: മുത്തങ്ങ എക്‌സൈസ് ചെക്ക്‌പോസ്റ്റില്‍ വന്‍ കുഴല്‍പ്പണ വേട്ട. രേഖകളില്ലാതെ ഒരു കോടി പതിനൊന്നു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പിടികൂടിയത്. പണം കടത്തിയ നൂല്‍പ്പുഴ സ്വദേശി സി.കെ. മുനീറിനെ തുടര്‍ നടപടികള്‍ക്കായി എക്‌സൈസ് വകുപ്പ് ഇന്‍കം ടാക്‌സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റി കൈമാറി. ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയ്ക്കാണ് സംഭവം. 

Add Zee News as a Preferred Source

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വയനാട് ഡെപ്യൂട്ടി എക്‌സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം മുത്തങ്ങ എക്‌സൈസ് ചെക്‌പോസ്റ്റില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കുഴൽപ്പണം പിടികൂടിയത്. എക്‌സൈസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ അഭിജിത്ത് സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. കാറില്‍  രേഖകളില്ലാതെ നിയമവിരുദ്ധമായി കടത്തികൊണ്ട് വന്ന 1,11,32,500 രൂപയാണ് പിടികൂടിയത്. 

Also Read: CM Pinarayi Vijayan: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കേസ്; അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞത് സ്വാഭാവിക നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസര്‍മാരായ ഇ.അനൂപ്, വി.രഘു, സിവില്‍ എക്‌സൈസ് ഓഫീസര്‍ പി.വി വിപിന്‍ കുമാര്‍ മുതലായവര്‍ പരിശോധനയില്‍ പങ്കെടുത്തു. വയനാട് എക്‌സൈസ് ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍ എ ജെ ഷാജി സുല്‍ത്താന്‍ബത്തേരി  എക്‌സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ എം.കെ സുനില്‍ കല്‍പ്പറ്റ റെയിഞ്ച് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍  ജി ജിഷ്ണു എന്നിവര്‍ പരിശോധനക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറ്റവും സുഗമമായി നടക്കുന്നതിനായി അനധികൃത വസ്തുക്കൾ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് തടയാൻ കര്‍ശന പരിശോധന തുടരുമെന്ന് വയനാട് ഡെപ്യൂട്ടി എക്‌സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ അറിയിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Hawala money seizedBlack Money SeizedWayanad newsകുഴൽപ്പണ വേട്ടവയനാട്‌

Trending News