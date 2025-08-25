കൊച്ചി: ബലാത്സംഗ കേസിൽ റാപ്പർ വേടന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യഅപേക്ഷ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. തിങ്കളാഴ്ചവരെ റാപ്പർ വേദന അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.
മാത്രമല്ല വേടന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിര്ക്കാന് കൂടുതല് രേഖകള് ഹാജരാക്കാന് പരാതിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷക കൂടുതല് സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് കേസ് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റാൻ കാരണമായത്. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി ശാരീരിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ട ശേഷം വിവാഹത്തില് നിന്ന് വേടന് പിന്മാറിയെന്ന വാദം പരാതിക്കാരി കോടതിയിൽ ആവര്ത്തിചെങ്കിലും വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി എന്നതു കൊണ്ടു മാത്രം അതില് ക്രിമിനല് കുറ്റകൃത്യം നിലനില്ക്കില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ വേടന് ഒളിവിലാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
കോട്ടയം സ്വദേശിനിയായ യുവ ഡോക്ടറായിരുന്നു വേടനെതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. 2021 ആഗസ്റ്റ് മുതല് 2023 മാര്ച്ച് വരെ വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്കി തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. രണ്ട് വര്ഷത്തിനിടെ ലഹരിയടക്കം ഉപയോഗിച്ച് ആറ് തവണ പലയിടങ്ങളില്വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും യുവതി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പിജിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് വേടനോട് ആരാധന തോന്നിയതെന്നും പിന്നീട് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും യുവതി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
