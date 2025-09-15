Honey Trap Case: ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ച സംഭവം: പ്രതികൾ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പോലീസ്

പത്തനംതിട്ട: ഹണിട്രാപ്പില് കുടുങ്ങിയ യുവാക്കളെ കെട്ടിത്തൂക്കി അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച ദമ്പതികൾ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പോലീസ് കേസില് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.
Also Read: യുവാക്കളുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ 23 സ്റ്റാപ്ലര് പിന്നുകൾ, കെട്ടിത്തൂക്കി ക്രൂരപീഡനം; 'സൈക്കോ ദമ്പതികള്' ഹണി ട്രാപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ
ഇവരുടെ മൊബൈല് ഫോണുകള് സൈബര് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ദമ്പതികളായ ജയേഷും രശ്മിയും കൂടുതല് യുവാക്കളെ മര്ദ്ദിച്ചോയെന്നും പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തും. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികള്ക്കായുള്ള കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ രണ്ട് ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മാത്രം നല്കാനാണ് കോയിപ്രം പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതിനിയിൽ പ്രതികളായ ജയേഷും രശ്മിയും ആറന്മുള പോലീസിന് നല്കിയ മൊഴി കോയിപ്രം പോലീസ് വിശദമായി പരിശോധിക്കും. രണ്ടുദിവസം വിശദമായ പരിശോധനകള് നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നല്കുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കുറ്റകൃത്യം നടന്നത് കോയിപ്രം സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലാണ്. എന്നാല് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആറന്മുള പോലീസും. കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങള് ആറന്മുള പൊലീസ് കോയിപ്രം പോലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ഗുരു-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധന സമൃദ്ധിയും അഭിവൃദ്ധിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
യുവാക്കളെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് കെട്ടിത്തൂക്കി അതിക്രൂരമായി മര്ദ്ദിച്ച ശേഷം ജനനേന്ദ്രിയത്തില് സ്റ്റാപ്ലര് അടിച്ചതുള്പ്പടെ യുവാക്കള് നേരിട്ടത് സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂര പീഡനമായിരുന്നു. യുവതിയുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതായി അഭിനയിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെന്നാണ് എഫ്ഐആർ. ചരൽക്കുന്ന് സ്വദേശി ജയേഷ്, ഭാര്യ രശ്മി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
സെപ്റ്റംബര് 1 നാണ് മാരാമണ് ജങ്ഷനില് നിന്നും റാന്നി സ്വദേശിയെ പ്രതി വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കട്ടിലില് കിടത്തി നഗ്നനാക്കിയ ശേഷം ദേഹമാസകലം മുളകുസ്പ്രേ അടിച്ചു. ജനനേന്ദ്രിയത്തില് 23 സ്റ്റാപ്ലറുകള് അടിച്ചു. ഇരുമ്പുവടികൊണ്ട് ദേഹമാസകലം അടിച്ചു, നഖം പിഴുതെടുത്തു, മൊബൈലും പണവും തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം യുവാവിനെ പൊതുസ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയെ വീട്ടിലേക്ക് വരാന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് യുവതിയാണ്. വീട്ടിലെത്തിച്ച ശേഷം സമാനമായ രീതിയില് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാളെയും പ്രതികൾ പൊതുസ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളാണ് ഇയാളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. ഡോക്ടറാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്. ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്ന യുവാക്കളുടെ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോള് തൃപ്തികരമാണ്. വിഡിയോ ഉള്പ്പെടെ പകര്ത്തിയതുകൊണ്ട് പുറത്തറിഞ്ഞാല് നാണക്കേട് ആവുമെന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് പരാതിപ്പെടാതിരുന്നതെന്നാണ് യുവാക്കള് പറയുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.