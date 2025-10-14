ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് ദിണ്ടിഗലിൽ ദുരഭിമാനക്കൊല. യുവാവിനെ ഭാര്യാപിതാവ് വെട്ടിക്കൊന്നു. രാമചന്ദ്രൻ (24) എന്ന യുവാവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇയാൾ ക്ഷീരകർഷകനാണ്. സംഭവത്തിൽ രാമചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ആരതിയുടെ പിതാവ് ചന്ദ്രൻ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ജൂണിലായിരുന്നു രാമചന്ദ്രനും ആരതിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത്. പ്രബല ജാതിയിൽ പെട്ടയാളാണ് ചന്ദ്രൻ. അതിനാൽ രാമചന്ദ്രനുമായുള്ള മകളുടെ വിവാഹത്തെ ഇയാൾ എതിർത്തിരുന്നു. ഈ വൈരാഗ്യം മനസിൽ വച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ രാമചന്ദ്രനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
