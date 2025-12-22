Honor Killing Karnataka: കർണാടകയിൽ ദുരഭിമാനക്കൊല; ​ഗർഭിണിയായ 19കാരിയെ പിതാവ് കൊലപ്പെടുത്തി

ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ ദുരഭിമാനക്കൊല. ഹുബ്ബള്ളിയിലാണ് ഗർഭിണിയായ 19കാരിയെ പിതാവും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മാന്യത പാട്ടീൽ എന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവർ മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു.
ഇതര ജാതിയിൽപ്പെട്ട യുവാവിനെ വിവാഹം ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വിവാഹശേഷം പെൺകുട്ടിയും ഭർത്താവും ഹുബ്ബള്ളിയിൽ നിന്ന് ഹാവേരി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറ്റിയിരുന്നു.
പിന്നീട് ജന്മനാടായ ഹുബ്ബള്ളിയിലേക്ക് ഇവർ തിരിച്ചെത്തി. ഈ സമയത്താണ് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവും സഹോദരനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധുക്കൾ ഇവരെ ആക്രമിച്ചത്. പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് വിവേകാനന്ദയെയും ഇയാളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും വീട്ടിലെത്തി ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചു.
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പെൺകുട്ടിയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പോലീസ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. 19കാരിയായ പെൺകുട്ടി മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണി ആയിരുന്നു. മാന്യയുടെ അച്ഛൻ പ്രകാശ്, സഹോദരൻ അരുൺ, ബന്ധു വീരണ്ണ എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.