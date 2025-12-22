English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Honor Killing Karnataka: കർണാടകയിൽ ദുരഭിമാനക്കൊല; ​ഗർഭിണിയായ 19കാരിയെ പിതാവ് കൊലപ്പെടുത്തി

Honor Killing Karnataka: കർണാടകയിൽ ദുരഭിമാനക്കൊല; ​ഗർഭിണിയായ 19കാരിയെ പിതാവ് കൊലപ്പെടുത്തി

Honor Killing Karnataka Hubballi: പെൺകുട്ടിയെ പിതാവും സഹോദരനും ചേർന്ന് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 22, 2025, 12:15 PM IST
  • കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി മൂന്ന് മാസം ​ഗർഭിണിയായിരുന്നു
  • പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവിനെയും വീട്ടുകാരെയും ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചു

Read Also

  1. Honor Killing: കന്യാകുമാരി കുലശേഖരത്ത് പെൺ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ യുവാവ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ; ദുരഭിമാനക്കൊലയെന്ന് ആരോപണം

Trending Photos

Dhana Rajayoga: 30 വർഷത്തിനുശേഷം ശനിയുടെ ധനരാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗോൾഡൻ ടൈം; തൊഴിൽ, ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി
6
Shani Gochar
Dhana Rajayoga: 30 വർഷത്തിനുശേഷം ശനിയുടെ ധനരാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗോൾഡൻ ടൈം; തൊഴിൽ, ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നഷ്ട സാധ്യത; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നഷ്ട സാധ്യത; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
Varishtha Yoga: വരിഷ്ഠ യോ​ഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഏഴ് ദിവസം ധനമഴ! സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടും
5
Weekly Horoscope
Varishtha Yoga: വരിഷ്ഠ യോ​ഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഏഴ് ദിവസം ധനമഴ! സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടും
Honor Killing Karnataka: കർണാടകയിൽ ദുരഭിമാനക്കൊല; ​ഗർഭിണിയായ 19കാരിയെ പിതാവ് കൊലപ്പെടുത്തി

ബെം​ഗളൂരു: കർണാടകയിൽ ദുരഭിമാനക്കൊല. ഹുബ്ബള്ളിയിലാണ് ​ഗർഭിണിയായ 19കാരിയെ പിതാവും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മാന്യത പാട്ടീൽ എന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവർ മൂന്ന് മാസം ​ഗർഭിണിയായിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇതര ജാതിയിൽപ്പെട്ട യുവാവിനെ വിവാഹം ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വിവാഹശേഷം പെൺകുട്ടിയും ഭർത്താവും ഹുബ്ബള്ളിയിൽ നിന്ന് ഹാവേരി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറ്റിയിരുന്നു.

പിന്നീട് ജന്മനാടായ ഹുബ്ബള്ളിയിലേക്ക് ഇവർ തിരിച്ചെത്തി. ഈ സമയത്താണ് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവും സഹോദരനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധുക്കൾ ഇവരെ ആക്രമിച്ചത്. പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് വിവേകാനന്ദയെയും ഇയാളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും വീട്ടിലെത്തി ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചു.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പെൺകുട്ടിയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പോലീസ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. 19കാരിയായ പെൺകുട്ടി മൂന്ന് മാസം ​ഗർഭിണി ആയിരുന്നു. മാന്യയുടെ അച്ഛൻ പ്രകാശ്, സഹോദരൻ അരുൺ, ബന്ധു വീരണ്ണ എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

honor killingKarnatakahubballi

Trending News