Tamil Nadu Crime News: അവിഹിതം ചോദ്യം ചെയ്ത ഭർതൃപിതാവിനെ പെട്രോളൊഴിച്ച് കൊന്ന് മരുമകളും കാമുകനും

കടലൂർ: അവിഹിതം ചോദ്യം ചെയ്ത ഭർതൃപിതാവിനെ പെട്രോളൊഴിച്ച് കൊന്ന് മരുമകളും കാമുകനും. വയോധികൻ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണപ്പെട്ടത്.
മരിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കടലൂർ ജില്ലയിലെ മലിഗംപട്ട് സ്വദേശിയായ രാജേന്ദ്രനാണ്. ആക്രമണത്തിൽ 70 ശതമാനത്തിലേറെ പൊള്ളലേറ്റ ഇദ്ദേഹം കടലൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ രാജേന്ദ്രന്റെ മരുമകൾ ബി. ജയപ്രിയ ഇവരുടെ കാമുകൻ ഡി. മണികണ്ഠൻ എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
രാജേന്ദ്രന്റെ മരുമകൾ ജയപ്രിയയും മണികണ്ഠനും തമ്മിലുള്ള അവിഹിത ബന്ധം ഭർതൃപിതാവായ രാജേന്ദ്രൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇവർ തമ്മിൽ നിരന്തരം വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു. രാജേന്ദ്രൻ ഇവരുടെ ബന്ധത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതിലുള്ള പകയാണ് ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്.
കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. നടുറോഡിൽ വച്ച് രാജേന്ദ്രനെ തടഞ്ഞുനിർത്തിയ മണികണ്ഠനും ജയപ്രിയയും ദേഹത്ത് പെട്രോളൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കഴുത്തിലും ശരീരത്തിന് പുറകിലും മാരകമായി പൊള്ളലേറ്റ രാജേന്ദ്രൻ ശനിയാഴ്ച മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.
