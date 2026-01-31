Malappuram News: എസ്ഐആർ പരിശോധനയുടെ പേരിലെത്തി വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണം കവർന്നു; സംഭവം മലപ്പുറത്ത്

മലപ്പുറം: എസ്ഐആർ പരിശോധനയുടെ പേരിലെത്തി വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണം കവർന്നു. മലപ്പുറം വെട്ടിച്ചിറയിലാണ് സംഭവം. കരിങ്കപ്പാറ ഹംസ ഹാജിയുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. സാരിയുടുത്ത് സ്ത്രീ വേഷത്തിലാണ് പ്രതിയെത്തിയതെന്ന് വീട്ടുകാര് പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച നട്ടുച്ചയ്ക്കാണ് വീട്ടിൽ മോഷണം നടന്നത്. എസ്ഐആറിന്റെ പേരിൽ വീട്ടിലെത്തിയ പ്രതി വീട്ടമ്മയായ നഫീസയെ മര്ദിച്ച ശേഷമാണ് സ്വര്ണം കവര്ന്നത്. പരിശോധനക്കായി ആവശ്യപ്പെട്ട ആധാര് കാര്ഡ് എടുക്കാനായി നഫീസ അകത്തേക്ക് കയറിയ തക്കം നോക്കിയായിരുന്നു ആക്രമണവും കവർച്ചയും നടന്നത്.
പ്രദേശത്തെ സിസിടിവികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് പൊലീസ്. കരിങ്കപ്പാറ ഹംസ ഹാജിയുടെ വീട്ടിലെ ആണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയ നേരം നോക്കിയാണ് അക്രമി എത്തിയത്. വീട്ടിൽ ഹംസയുടെ ഭാര്യ നഫീസ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വീട്ടമ്മയെ മര്ദിച്ച ശേഷം കഴുത്തിൽ നിന്ന് സ്വര്ണമാലയും കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വര്ണവളയും കവര്ന്ന ശേഷം അതിവേഗം കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു. നഫീസയുടെ കഴുത്തിനും കൈക്കും പരിക്കുണ്ട്. വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയിൽ കൽപകഞ്ചേരി പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
