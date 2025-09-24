English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mangaluru Drug Bust: മംഗളൂരുവിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; 24 ലക്ഷം രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നുമായി മലയാളിയടക്കം അറസ്റ്റിൽ

പിടിയിലായവർ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണ റാക്കറ്റിലെ പ്രധാന കണ്ണികളാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 24, 2025, 02:40 PM IST
  • മംഗളൂരുവിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട
  • മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയിരുന്ന മലയാളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറുപേരെയാണ് മംഗളൂരു സിറ്റി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്

Mangaluru Drug Bust: മംഗളൂരുവിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; 24 ലക്ഷം രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നുമായി മലയാളിയടക്കം അറസ്റ്റിൽ

മംഗളൂരു: മംഗളൂരുവിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട. മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയിരുന്ന മലയാളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറുപേരെയാണ് മംഗളൂരു സിറ്റി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.  ഇവരിൽ നിന്നും 24 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ലഹരിവസ്തുക്കളാണ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 

Also Read: ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ അറസ്റ്റില്‍

അറസ്റ്റിലായവർ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണ റാക്കറ്റിലെ പ്രധാനികളാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.  ന്പിടിയിലായത് മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ സ്വദേശിയായ അബ്ദുൽ കരീം, മംഗളൂരു സ്വദേശികളായ ചിരാഗ് സനിൽ, ആൽവിൻ, ജഗന്നാഥ്, രാജേഷ് ബെംഗേരെ, വരുൺ ഗനിഗ  എന്നിവരാണ്. കാവൂരിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് ചിരാഗും ആൽവിനും ആദ്യം പിടിയിലാകുകയായിരുന്നു. 

ഇവരിൽ നിന്നും 22,30,000 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 111.83 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് മറ്റ് പ്രതികളെയും പിടികൂടിയത്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിന് മുംബൈയിലെ ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശിയുമായുള്ള ബന്ധം പുറത്തുവന്നത്. 

Also Read: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത, ഡിഎ വർധിക്കും!

തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളിലൊരാളായ നിലമ്പൂർ സ്വദേശി അബ്ദുൽ കരീം, മുംബൈയിൽ താമസിക്കുന്ന ബെഞ്ചമിൻ എന്ന ആഫ്രിക്കൻ പൗരനിൽ നിന്നും എംഡിഎംഎ വാങ്ങാൻ പണം നൽകിയതായി കണ്ടെത്തി. ഇയാളെ മംഗളൂരു സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇതിന് പിന്നാലെ മന്നഗുഡ്ഡയിൽ വെച്ച് ജഗന്നാഥ്, രാജേഷ്, വരുൺ എന്നിവരെയും പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ അബ്ദുൽ കരീമിന്റെ സംഘത്തിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് കൈപ്പറ്റിയവരാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇവരിൽ നിന്നും 1,90,000 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 21.03 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടിച്ചെടുക്കുകയുമുണ്ടായി. കേസിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സുധീർ കുമാർ റെഡ്ഡി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime News. MangaluruArrestmalayali ArrestedMangalorePolice

