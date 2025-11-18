Vagamon Crime: വാഗമണ്ണിൽ വൻ മയക്കു മരുന്നു വേട്ട; ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരവുമായി രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

വാഗമൺ: എക്സൈസ് സംഘം വാഗമണിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ കോഴിക്കോട് ചെറുവണ്ണൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഫവാസ്, ചെനപറമ്പ് സ്വദേശിനി ശ്രാവൺ താര എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരിൽ നിന്ന് 50.50 ഗ്രാം MDMA, 2.970 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിൽ, അഞ്ച് ഗ്രാം കഞ്ചാവ് എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇരുവരും ഞായറാഴ്ച നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് പിടിയിലാകുന്നത്. തുടർന്ന് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന വാഗമൺ വാഗാനക്ഷത്ര സ്യൂട്ട് ഹോട്ടലിൽ നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ 2.065 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ, 2.970 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിൽ എന്നിവയും 3,75,000 രൂപയും എക്സൈസ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ശ്രാവൺ താര 2025 നവംബർ 11 ന് ആലപ്പുഴ അരൂരിൽ വെച്ച് 430 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി പിടിയിലായ ശ്രീമോൻ്റെ ഭാര്യയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശ്രീമോൻ നിലവിൽ ജയിലിലാണ്. അറസ്റ്റിലായ മുഹമ്മദ് ഫവാസിനെതിരെയും മയക്കുമരുന്ന് കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിലെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനാണ് ഇരുവരും വാഗമണ്ണിൽ എത്തിയതെന്നാണ് എക്സൈസ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.
പ്രതികൾക്കെതിരേ പീരുമേട് എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരിശോധന നടത്തിയത് ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ പ്രിൻസ് ബാബു, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷ്ണർ പ്രദീപ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നിർദേശപ്രകാരം പീരുമേട് എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ മിഥുൻ വിജയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ്.
