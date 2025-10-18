Crime News: കിടപ്പുരോഗിയായ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി; ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

കോട്ടയം: കിടങ്ങൂരിൽ കിടപ്പു രോഗിയായ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊന്നു. കിടങ്ങൂർ എലക്കോടത്ത് രമണിയാണ് മരിച്ചത്. രമണിയുടെ ഭർത്താവ് ഇ കെ സോമനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.
ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഭർത്താവായ സോമൻ രണ്ടാമത്ത മകനെയും കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും മൂത്ത മകൻ ഉണർന്നത് കാരണം രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് വിവരമറിഞ്ഞ് എത്തിയ പഞ്ചായത്തംഗം പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയും പോലീസെത്തി സോമനെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണം പോലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ബൈപ്പാസിൽ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരെ ഉൾപ്പെടെ തടഞ്ഞുനിർത്തി പണവും സ്വർണവും കവർന്ന സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ
കാരോട് കഴക്കൂട്ടം ബൈപ്പാസിൽ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരെ ഉൾപ്പെടെ തടഞ്ഞുനിർത്തി പണവും സ്വർണവും കവരുന്ന സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർ പൊഴിയൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ. സംഭവത്തിൽ ബിബിൻ, കാരോട് സ്വദേശി സുജൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിനാലാം തീയതി രാത്രിയായിരുന്നു. കൊല്ലം സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് തടഞ്ഞുനിർത്തി അവരുടെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിരുന്ന വാച്ചും പണവും കവർന്ന കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പൊടിയൂർ ചെങ്കവിളയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ പ്രതികൾ മുമ്പും സമാനമായ പിടിച്ചു പറികൾ നടത്തിയ കേസിൽ പോലീസ് തിരയുന്നവരാണ്.
അസമയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്തിയാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും കവർച്ച നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്രമണത്തിനിടയായ കൊല്ലം സ്വദേശികൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിസിടിവി ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലാകുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടോയെന്നും, പിടിയിലായവരെ നെയ്യാറ്റിൻകര കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും പൊഴിയൂർ സിഐ വ്യക്തമാക്കി.
