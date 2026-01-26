English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Husband Murdered Wife: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി; ഭര്‍ത്താവ് അറസ്റ്റില്‍

Husband Murdered Wife: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി; ഭര്‍ത്താവ് അറസ്റ്റില്‍

Husband Killed wife: തിരുവനന്തപുരം വിളപ്പിൽശാല ചിലപ്പാറ അരുവിപ്പുറത്താണ് സംഭവം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 26, 2026, 08:52 AM IST
  • . ചിലപ്പാറ സ്വദേശി വിദ്യ ചന്ദ്രൻ എന്ന യുവതിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
  • ഭർത്താവ് രതീഷിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
  • ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം

Trending Photos

Kerala SM-39 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കാണോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Kerala SM-39 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കാണോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Christmas New Year BR 107 Lottery Result: 20 കോടി നേടിയ ആ ഭാ​ഗ്യ നമ്പർ ഇതാണ്..! ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര ബമ്പർ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
6
Christmas Newyear Bumper Lottery
Christmas New Year BR 107 Lottery Result: 20 കോടി നേടിയ ആ ഭാ​ഗ്യ നമ്പർ ഇതാണ്..! ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര ബമ്പർ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
Gold Price Hike: താഴോട്ടില്ല! ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വ‍ർണനിരക്ക് അറിയാം
7
Gold price
Gold Price Hike: താഴോട്ടില്ല! ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വ‍ർണനിരക്ക് അറിയാം
Guru Budh Yuti: 12 വർഷത്തിനുശേഷം വ്യാഴ-ബുധ നവപഞ്ചമ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അത്യപൂർവ്വ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
10
Guru Budh Yuti
Guru Budh Yuti: 12 വർഷത്തിനുശേഷം വ്യാഴ-ബുധ നവപഞ്ചമ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അത്യപൂർവ്വ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Husband Murdered Wife: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി; ഭര്‍ത്താവ് അറസ്റ്റില്‍

തിരുവനന്തപുരം: ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. തിരുവനന്തപുരം വിളപ്പിൽശാല ചിലപ്പാറ അരുവിപ്പുറത്താണ് സംഭവം. ചിലപ്പാറ സ്വദേശി വിദ്യ ചന്ദ്രൻ എന്ന യുവതിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഭർത്താവ് രതീഷിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം. രതീഷ് തന്നെയാണ് വിദ്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ വിവരം തന്റെ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

സുഹൃത്ത് ഉടന്‍ തന്നെ പൊലീസിൽ അറിയിച്ചു. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു കൊലപാതകം എന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇരുവരും തമ്മിൽ വഴക്കും തർക്കങ്ങളും പതിവായിരുന്നു എന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. രതീഷുമായി വിദ്യയുടെ രണ്ടാം വിവാ​ഹമാണ്. രതീഷിനെ വിളപ്പിൽശാല പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Husband killed wifeMurder Casethiruvananthapuram newshusband arrested

Trending News