Husband Killed Wife: മലപ്പുറത്ത് ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് വെട്ടിക്കൊന്നു

Husband Killed Wife: സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നും ഭർത്താവായ വിപിൻദാസിനെ കഴുത്തറുത്ത നിലയിലാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 24, 2025, 08:59 PM IST
  • മലപ്പുറം അരീക്കോട് വടശ്ശേരിയിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം.
  • രേഖ (38) ആണ് ഭർത്താവ് വിപിൻദാസിന്റെ വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചത്.
  • വെറ്റിലപ്പാറ സ്വദേശി വിപിൻദാസിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

Husband Killed Wife: മലപ്പുറത്ത് ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് വെട്ടിക്കൊന്നു

മലപ്പുറം: ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് വെട്ടിക്കൊന്നു. മലപ്പുറം അരീക്കോട് വടശ്ശേരിയിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം. രേഖ (38) ആണ് ഭർത്താവ് വിപിൻദാസിന്റെ വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചത്. വെറ്റിലപ്പാറ സ്വദേശി വിപിൻദാസിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നും ഇയാളെ കഴുത്തറുത്ത നിലയിലാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ​

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രേഖയെ പൊലീസ് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും വഴിമധ്യേ മരിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്തും. വിപിൻദാസിനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൊണ്ടോട്ടി ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അരീക്കോട് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

