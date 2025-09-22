Punalur Crime News: പുനലൂരിൽ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് വെട്ടിക്കൊന്നു; പ്രതി പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങി

കൊല്ലം: പുനലൂരിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊന്നു. കലയനാട് സ്വദേശി ശാലിനിയെയാണ് ഭർത്താവ് ഐസക് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൊലപാതകം വിവരം ഇയാൾ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ പ്രതി പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു.
