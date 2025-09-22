English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Punalur Crime News: പുനലൂരിൽ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് വെട്ടിക്കൊന്നു; പ്രതി പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങി

കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പ്രതി തന്നെ ഇക്കാര്യം ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 22, 2025, 11:31 AM IST
  • കൊലപാതകം വിവരം ഇയാൾ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു.
  • പിന്നാലെ പ്രതി പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

കൊല്ലം: പുനലൂരിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊന്നു. കലയനാട് സ്വദേശി ശാലിനിയെയാണ് ഭർത്താവ് ഐസക് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൊലപാതകം വിവരം ഇയാൾ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു.  പിന്നാലെ പ്രതി പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു. 

 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Crime newsKollam crime newsMurder Caseക്രൈം ന്യൂസ്കൊല്ലം

