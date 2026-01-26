Kottayam Murder: കോട്ടയത്ത് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി ഭർത്താവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

കോട്ടയം: പാമ്പാടിയിൽ ദമ്പതികളെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇല്ലിവളവ് മാടവന വീട്ടിൽ സുധാകരൻ (64), ഭാര്യ ബിന്ദു (58) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ബിന്ദുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സുധാകരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം പുറംലോകമറിയുന്നത്. വീടിനുള്ളിൽ ബിന്ദുവിന്റെ മൃതദേഹം കമ്പിവടി കൊണ്ട് അടിയേറ്റ നിലയിലും സുധാകരനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
കുടുംബകലഹമാണ് ദാരുണമായ ഈ സംഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ പാമ്പാടി പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മക്കൾ: സുദീപ്, സുമിത്, സുബിത.
