English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Husband Kills Wife: ഭാര്യയെ ഗ്യാസ് കുറ്റി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി; ഭർത്താവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

Husband Kills Wife: ഭാര്യയെ ഗ്യാസ് കുറ്റി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി; ഭർത്താവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

Husband Kills Wife: കൊല്ലം കരിക്കോട് അപ്പോളോ നഗറിൽ ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 24, 2025, 09:36 AM IST
  • കവിത (46) ആണ് ക്രൂര കൊലപാതകത്തിന് ഇരയായത്.
  • സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ മധുസൂദനൻ പിള്ളയെ (54) പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു.

Trending Photos

Todays Horoscope: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Bread Upma: ബ്രഡ് ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ രുചികരമായ ബ്രഡ് ഉപ്മ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാം
6
recipe
Bread Upma: ബ്രഡ് ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ രുചികരമായ ബ്രഡ് ഉപ്മ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാം
Veg Curry Recipe: 20 മിനിറ്റിൽ വെജിറ്റബിൾ കറി റെഡി: എളുപ്പവും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ഈ റെസിപ്പി പരീക്ഷിക്കൂ!
6
Veg Curry Recipe
Veg Curry Recipe: 20 മിനിറ്റിൽ വെജിറ്റബിൾ കറി റെഡി: എളുപ്പവും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ഈ റെസിപ്പി പരീക്ഷിക്കൂ!
Gajakesari Rajayoga: 49 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ ശക്തമായ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ
10
Rajayoga
Gajakesari Rajayoga: 49 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ ശക്തമായ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ
Husband Kills Wife: ഭാര്യയെ ഗ്യാസ് കുറ്റി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി; ഭർത്താവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

കൊല്ലം: ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ഗ്യാസ് കുറ്റി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. കൊല്ലം കരിക്കോട് അപ്പോളോ നഗറിൽ ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കവിത (46) ആണ് ക്രൂര കൊലപാതകത്തിന് ഇരയായത്. സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ മധുസൂദനൻ പിള്ളയെ (54) പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. താൻ വിഷാദരോഗത്തിനു ചികിത്സയിലാണെന്ന് മധുസൂദനൻ മൊഴി നൽകി. 

Add Zee News as a Preferred Source

എന്നാൽ, കൊലപാതക കാരണം വ്യക്തമല്ല. സംഭവസമയത്ത് വീട്ടിൽ ഇവരുടെ മകളുണ്ടായിരുന്നു. കൊലപാതകം കണ്ട മകളാണ് ഭയപ്പാടോടെ അയൽക്കാരെ വിവരം അറിയിച്ചത്. അയൽക്കാർ സംഭവം പൊലീസിൽ അറിയിച്ചു. കശുവണ്ടി വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടനിലക്കാരനാണ് മധുസൂദനൻ പിള്ള. ഇയാൾ മദ്യപിച്ച് വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് പതിവാണ്. കവിതയുടെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Husband kill WifeMurder CaseKollam

Trending News