  • Murder Attempt: കുടുംബപ്രശ്നം; ഭാര്യയെ തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച് ഭർത്താവ്

Murder Attempt: നവായിക്കുളം വെള്ളൂർ ക്കോണം കശുവണ്ടി ഫാക്ടറിയ്ക്ക് സമീപം ലക്ഷ്മി നിവാസിൽ താമസിക്കുന്ന മുനീശ്വരി(42)യെയാണ് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 13, 2026, 05:48 PM IST
  • മുനീശ്വരിയുടെ ഭർത്താവ് ബിനു (52) മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തിയാണ് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത്.
  • പൊള്ളലേറ്റ് ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ മുനീശ്വരിയെ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
  • സംഭവത്തിനുശേഷം ഭർത്താവ് ഒളിവിൽ പോയി

Murder Attempt: കുടുംബപ്രശ്നം; ഭാര്യയെ തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച് ഭർത്താവ്

തിരുവനന്തപുരം: കുടുംബ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം നാവായിക്കുളത്താണ് സംഭവം. നവായിക്കുളം വെള്ളൂർ ക്കോണം കശുവണ്ടി ഫാക്ടറിയ്ക്ക് സമീപം ലക്ഷ്മി നിവാസിൽ താമസിക്കുന്ന മുനീശ്വരി(42)യെയാണ് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. മുനീശ്വരിയുടെ ഭർത്താവ് ബിനു (52) മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തിയാണ് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. പൊള്ളലേറ്റ് ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ മുനീശ്വരിയെ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സംഭവത്തിനുശേഷം ഭർത്താവ് ഒളിവിൽ പോയി. ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം പൊലീസ് ഊർജിതമാക്കി. ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിയോടെയായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിച്ച് വഴക്കുണ്ടാവുകയും തുടർന്ന് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കാറ്റാടിക്കഴ ഉപയോഗിച്ച് കാല് രണ്ടും അടിച്ചൊടിക്കുകയും തുടർന്ന് പെട്രോള്‍ പോലെയുള്ള ദ്രാവകം ഉപയോഗിച്ചാണ് തീ കൊളുത്തിയത്. യുവതിയുടെ തലയ്ക്കും കൈയിലും മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതല്‍ പറയുന്നത്. യുവതിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. 

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Murder attemptThiruvananthapuramCrime newsHusband murdered wife

