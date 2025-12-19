English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Cannabis Case: ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് വേട്ട; നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എയര്‍ അറേബ്യ വിമാനത്തിൽ എത്തിയത് ഏഴര കോടിയുടെ കഞ്ചാവ്

Cannabis Case: ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് വേട്ട; നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എയര്‍ അറേബ്യ വിമാനത്തിൽ എത്തിയത് ഏഴര കോടിയുടെ കഞ്ചാവ്

Cannabis Case:ഏഴര കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവാണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജന്‍സ് (ഡിആര്‍ഐ) പിടികൂടിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 19, 2025, 08:52 PM IST
  • സംഭവത്തില്‍ മൂന്ന് കോട്ടയം സ്വദേശികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു
  • എയര്‍ അറേബ്യ വിമാനത്തില്‍ അബുദാബിയില്‍ നിന്നാണ് ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചത്

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Chicken Stew Recipe: ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പത്തിനൊപ്പം കിടിലൻ സ്റ്റ്യൂ ആയാലോ? ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം
8
Christmas Recipes
Chicken Stew Recipe: ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പത്തിനൊപ്പം കിടിലൻ സ്റ്റ്യൂ ആയാലോ? ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം
Dec 19 Love Horoscope: പ്രണയ ജാതകം 2025 ഡിസംബർ 19: നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ?
12
Love Horoscope
Dec 19 Love Horoscope: പ്രണയ ജാതകം 2025 ഡിസംബർ 19: നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ?
Gajalakshmi Rajayoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവര്‍ഷം..!
6
Gajalakshmi Rajayoga
Gajalakshmi Rajayoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവര്‍ഷം..!
Cannabis Case: ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് വേട്ട; നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എയര്‍ അറേബ്യ വിമാനത്തിൽ എത്തിയത് ഏഴര കോടിയുടെ കഞ്ചാവ്

കൊച്ചി: നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തില്‍ വമ്പന്‍ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് വേട്ട. ഏഴര കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവാണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജന്‍സ് (ഡിആര്‍ഐ) പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തില്‍ മൂന്ന് കോട്ടയം സ്വദേശികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. എയര്‍ അറേബ്യ വിമാനത്തില്‍ അബുദാബിയില്‍ നിന്നാണ് ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചത്. കൂടാതെ, വിദേശത്തേക്ക് കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച 3500 അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ കാസര്‍കോട് സ്വദേശിയെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

cannabis caseHybrid Cannabis CaseNedumbassery Airport

Trending News