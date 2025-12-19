Cannabis Case: ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് വേട്ട; നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എയര്‍ അറേബ്യ വിമാനത്തിൽ എത്തിയത് ഏഴര കോടിയുടെ കഞ്ചാവ്

കൊച്ചി: നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തില് വമ്പന് ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് വേട്ട. ഏഴര കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവാണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജന്സ് (ഡിആര്ഐ) പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തില് മൂന്ന് കോട്ടയം സ്വദേശികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. എയര് അറേബ്യ വിമാനത്തില് അബുദാബിയില് നിന്നാണ് ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചത്. കൂടാതെ, വിദേശത്തേക്ക് കടത്താന് ശ്രമിച്ച 3500 അമേരിക്കന് ഡോളര് കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില് കാസര്കോട് സ്വദേശിയെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
