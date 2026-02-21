English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Hybrid Marijuana Seized: കരിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും വൻ ലഹരിവേട്ട; അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

Hybrid Marijuana Seized: കരിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും വൻ ലഹരിവേട്ട; അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

Marijuana Seized In Karipur Airport: കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട് സ്വദേശി പുതിയകടവ് മുഹമ്മദ് ഹർഷാദ്, മാത്തോട്ടം സ്വദേശി സി.വി. ഷമീം എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 21, 2026, 01:47 PM IST
  • ബാ​ഗേജിൽ 16 പാക്കറ്റുകളിലായാണ് 15 കിലോ കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്
  • പ്രതികളെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

  1. Hybrid Cannabis Case: ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കേസ്; മുൻ ബിഗ് ബോസ് താരം ജിന്റോയ്ക്ക് എക്സൈസ് നോട്ടീസ്

Hybrid Marijuana Seized: കരിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും വൻ ലഹരിവേട്ട; അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

മലപ്പുറം: കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും വൻ ലഹരിവേട്ട. ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. അഞ്ചേകാൽ കോടി രൂപയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. ബാങ്കോക്കിൽ നിന്നും അബുദബി വഴിയെത്തിയ കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട് സ്വദേശി പുതിയകടവ് മുഹമ്മദ് ഹർഷാദ്, മാത്തോട്ടം സ്വദേശി സി.വി. ഷമീം എന്നിവരെ ഡിആർഐ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്ന കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. വിപണിയിൽ അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വില വരുന്ന കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. ബാങ്കോക്കിൽ നിന്ന് അബുദബി വഴി ഇത്തിഹാദ് വിമാനത്തിലാണ് ഇവർ എത്തിയത്. ബാ​ഗേജിൽ 16 പാക്കറ്റുകളിലായാണ് കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. 15 കിലോ​ഗ്രാം ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വിമാനത്താവളം വഴി വ്യാപകമായി ലഹരി കടത്ത് നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാ​ഗങ്ങളിലേക്കും ലഹരിക്കടത്ത് വ്യാപകമാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരിശോധന ശക്തമാക്കുന്നത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

