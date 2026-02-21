Hybrid Marijuana Seized: കരിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും വൻ ലഹരിവേട്ട; അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

മലപ്പുറം: കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും വൻ ലഹരിവേട്ട. ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. അഞ്ചേകാൽ കോടി രൂപയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. ബാങ്കോക്കിൽ നിന്നും അബുദബി വഴിയെത്തിയ കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട് സ്വദേശി പുതിയകടവ് മുഹമ്മദ് ഹർഷാദ്, മാത്തോട്ടം സ്വദേശി സി.വി. ഷമീം എന്നിവരെ ഡിആർഐ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്ന കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. വിപണിയിൽ അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വില വരുന്ന കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. ബാങ്കോക്കിൽ നിന്ന് അബുദബി വഴി ഇത്തിഹാദ് വിമാനത്തിലാണ് ഇവർ എത്തിയത്. ബാഗേജിൽ 16 പാക്കറ്റുകളിലായാണ് കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. 15 കിലോഗ്രാം ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വിമാനത്താവളം വഴി വ്യാപകമായി ലഹരി കടത്ത് നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ലഹരിക്കടത്ത് വ്യാപകമാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരിശോധന ശക്തമാക്കുന്നത്.
