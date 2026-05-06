Idukki Santhanpara Murder Case: ഇടുക്കിയിൽ വീട്ടമ്മയുടെ മരണം കൊലപാതകം; ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവ് പിടിയിൽ

ഇടുക്കി: ശാന്തൻപാറ ശങ്കരപാണ്ഡ്യമേട്ടിൽ വീട്ടമ്മയുടെ മരണം കൊലപാതകമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മരിച്ചത് സ്വകാര്യ സ്കൂൾ ഡ്രൈവറായിരുന്ന ജഗന്മോഹന്റെ ഭാര്യ ശാന്തിയാണ്. സംഭവത്തിൽ രാമകൃഷ്ണനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ശാന്തിയുടെ ഭർത്താവ് ജഗന്മോഹന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് അറസ്റ്റിലായ രാമകൃഷ്ണൻ. ആണി വാങ്ങാനെന്നും പറഞ്ഞ് ജഗൻമോഹൻ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് രാമകൃഷണൻ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ശാന്തി വിളിച്ചു ഭർത്താവിനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ താൻ തിരികെ വന്നതിന് ശേഷം കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുകയും ശേഷം ജഗൻമോഹൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നിലത്തുവീണു കിടക്കുന്ന ശാന്തിയെ ആണ് കണ്ടത്.
തനിക്ക് ചായ തന്നശേഷം ശാന്തി കുഴഞ്ഞ വീണതാണെന്ന് രാമകൃഷ്ണൻ ജഗന്മോഹനോട് പറയുകയും തുടർന്ന് ഇരുവരും ചേർന്ന് ശാന്തിയെ പൂപ്പാറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും പരിധോധനയിൽ ശാന്തി മരിച്ചതായും കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കള്ളി വെളിച്ചത്തായത്. അതിന് നിർണായകമായത് പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ടാണ്.
പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്തിയ ഡോക്ടർമാർ ശാന്തിയുടെ കഴുത്തിൽ അസ്വാഭാവികമായ അടയാളം കാണുകയും അതിനെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധയിൽ ശാന്തി മരിച്ചത് ശ്വാസം മുട്ടിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് രാമകൃഷ്ണനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ശാന്തിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊന്നതാണെന്ന് പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചത്. ശാന്തിയുടെ സ്വഭാവദൂഷ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നും ഇയാൾ പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
