English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Illegal Liquor: നെടുമങ്ങാട് വൻ ലഹരി വേട്ട; 30 കുപ്പി വിദേശ മദ്യവും ഒന്നരലക്ഷം രൂപയുടെ പാൻമസാലയും പിടികൂടി

Illegal Liquor: നെടുമങ്ങാട് വൻ ലഹരി വേട്ട; 30 കുപ്പി വിദേശ മദ്യവും ഒന്നരലക്ഷം രൂപയുടെ പാൻമസാലയും പിടികൂടി

Illegal Liquor Seized: വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 30 കുപ്പി വിദേശ മദ്യവും പാൻ മസാല ഉത്പന്നങ്ങളുമാണ് പിടികൂടിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 1, 2025, 05:55 PM IST
  • നെടുമങ്ങാട് എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിദേശ മദ്യവും പാൻമസാല ഉത്പന്നങ്ങളും പിടികൂടിയത്
  • നെടുമങ്ങാട് പുലിപ്പാറ സ്വദേശി ആനന്ദകുമാർ (45) നെ എക്സൈസ് സിഐ അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടി

Read Also

  1. Illegal Tobacco Products: മിന്നൽ പരിശോധന; കഴക്കൂട്ടത്ത് ഒരു കോടിയോളം വില വരുന്ന നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി

Trending Photos

Mars Transit: ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭത്തിന് സാധ്യത
7
Mangal Gochar
Mars Transit: ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭത്തിന് സാധ്യത
Powerful Rajajoga: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നവംബറിൽ 4 കിടിലം രാജയോഗം; ഇതിലൂടെ ചിലർക്ക് സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം പുരോഗതിയും!
9
Rajayoga
Powerful Rajajoga: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നവംബറിൽ 4 കിടിലം രാജയോഗം; ഇതിലൂടെ ചിലർക്ക് സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം പുരോഗതിയും!
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Illegal Liquor: നെടുമങ്ങാട് വൻ ലഹരി വേട്ട; 30 കുപ്പി വിദേശ മദ്യവും ഒന്നരലക്ഷം രൂപയുടെ പാൻമസാലയും പിടികൂടി

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച വിദേശ മദ്യവും ഒന്നരലക്ഷം രൂപയുടെ പാൻ മസാല ഉത്പന്നങ്ങളും പിടികൂടി. വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 30 കുപ്പി വിദേശ മദ്യവും പാൻ മസാല ഉത്പന്നങ്ങളുമാണ് പിടികൂടിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

നെടുമങ്ങാട് എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിദേശ മദ്യവും പാൻമസാല ഉത്പന്നങ്ങളും പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തിൽ നെടുമങ്ങാട് പുലിപ്പാറ സ്വദേശി ആനന്ദകുമാർ (45) നെ എക്സൈസ് സിഐ അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടി.

ഇയാളുടെ വീടിനകത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 30 കുപ്പി വിദേശ മദ്യവും അഞ്ച് ചാക്ക് പാൻ മസാല ഉത്പന്നങ്ങളുമാണ് എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത്. സ്കൂട്ടറിലാണ് ഇയാൾ മദ്യവും പാൻ മസാലയും വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്.

സ്കൂൾ, കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് മദ്യവും ലഹരി വസ്തുക്കളും വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പും ഇയാൾക്കെതിരെ എക്സൈസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് എക്സൈസ് സംഘം ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Illegal Liquorലഹരി

Trending News