Illegal Liquor: നെടുമങ്ങാട് വൻ ലഹരി വേട്ട; 30 കുപ്പി വിദേശ മദ്യവും ഒന്നരലക്ഷം രൂപയുടെ പാൻമസാലയും പിടികൂടി

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച വിദേശ മദ്യവും ഒന്നരലക്ഷം രൂപയുടെ പാൻ മസാല ഉത്പന്നങ്ങളും പിടികൂടി. വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 30 കുപ്പി വിദേശ മദ്യവും പാൻ മസാല ഉത്പന്നങ്ങളുമാണ് പിടികൂടിയത്.
നെടുമങ്ങാട് എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിദേശ മദ്യവും പാൻമസാല ഉത്പന്നങ്ങളും പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തിൽ നെടുമങ്ങാട് പുലിപ്പാറ സ്വദേശി ആനന്ദകുമാർ (45) നെ എക്സൈസ് സിഐ അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടി.
ഇയാളുടെ വീടിനകത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 30 കുപ്പി വിദേശ മദ്യവും അഞ്ച് ചാക്ക് പാൻ മസാല ഉത്പന്നങ്ങളുമാണ് എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത്. സ്കൂട്ടറിലാണ് ഇയാൾ മദ്യവും പാൻ മസാലയും വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്.
സ്കൂൾ, കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് മദ്യവും ലഹരി വസ്തുക്കളും വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പും ഇയാൾക്കെതിരെ എക്സൈസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് എക്സൈസ് സംഘം ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.
