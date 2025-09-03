English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രണയം കലാശിച്ചത് കൊലപാതകത്തിൽ: 52 കാരിയെ 26 കാരനായ കാമുകൻ കൊലപ്പെടുത്തി

പ്രായം കുറവാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി റാണി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി പോലീസ് പറയുന്നു

Sep 3, 2025
  • അമ്പത്തിരണ്ടുകാരിയായ റാണിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപത്തിയാറുകാരനായ കാമുകൻ അരുൺ രാജ്‌പുത്ത് അറസ്റ്റിൽ
  • അരുണിനെ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസാണ്‌ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്

ലഖ്‌നൗ: അമ്പത്തിരണ്ടുകാരിയായ റാണിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപത്തിയാറുകാരനായ കാമുകൻ അരുൺ രാജ്‌പുത്ത് അറസ്റ്റിൽ. അരുണിനെ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസാണ്‌  അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആഗസ്റ്റ് 11 ന് മെയിൻപുരിയിൽ ഒരു അജ്ഞാത സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയുന്നത്.

Also Read: ബെംഗളൂരുവിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കുത്തേറ്റ സംഭവം: ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ മലയാളികളാണെന്ന് സൂചന

പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇരുവരും പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയാണ്.  പ്രായം കുറവാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി റാണി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി പോലീസ് പറയുന്നു. ഒന്നര വർഷം നീണ്ട ബന്ധത്തിനിടെ റാണി അരുണിന് ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷം രൂപവരെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷം റാണി വിവാഹത്തിനായി നിർബന്ധിക്കുകയും പണം തിരികെ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാകുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് ആഗസ്റ്റ് 10 ന് അരുൺ റാണിയെ മെയിൻപുരിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും പണത്തെക്കുറിച്ചും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ഇരുവരും തമ്മിൽ വീണ്ടും വഴക്കാകുകയും തുടർന്ന് അരുൺ റാണിയെ ഷാൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ശേഷം സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

Also Read: രണ്ട് ദിവസത്തെ ജിഎസ്ടി കൗൺസില്‍ യോഗത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം; ജിഎസ്ടി സ്ലാബുകൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കും

തുടക്കത്തിൽ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതിരുന്ന പോലീസ് സമീപ ജില്ലകളിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയായിരുന്നു.  തുടർന്ന് ഫറൂഖാബാദിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കാണാതായ പരാതിയുമായി മൃതദേഹത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കിയാണ് പോലീസ് റാണിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.  ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും റാണിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ അവൾ പോലീസിനെയോ കുടുംബത്തെയോ സമീപിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നതായും അരുൺ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. 

തുടർന്ന് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പോലീസ് കണ്ടെടുക്കുയ്ക്കയും ചെയ്തു.  അറസ്റ്റു ചെയ്ത പ്രതിനിലവിൽ  ജയിലിലാണെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് മേധാവി അരുൺ കുമാർ സിംഗ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

