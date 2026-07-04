/Massive Drug Hunt: 30 കിലോ കഞ്ചാവുമായി അന്തർസംസ്ഥാന കുറ്റവാളിയും കൂട്ടാളിയും പിടിയിൽ

കാസർഗോഡ്: അന്തർസംസ്ഥാന കുറ്റവാളിയും കൂട്ടാളിയും 30 കിലോ കഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽ. ഇവർ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പരിശോധനയിലാണ് പിടിയിലായത്.
അഹമ്മദ് കബീർ, മുഹമ്മദ് മിർഷാന് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവർ രണ്ടു പേരും കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശികളാണ്. രഹസ്യ വീവാരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് ഇന്ന് രാവിലെ ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപത്ത് പരിശോധന നടത്തിയതും ഇവരെ പിടികൂടിയതും. പ്രതികളിൽ ഒരാളായ ലാല കബീർ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലുമായി കവര്ച്ച, തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകല്, ക്വട്ടേഷന് തുടങ്ങി നിരവധി കേസുകളില് പ്രതിയാണ്.
അതുപോലെ മൈസൂരുവിൽ ജയിലിലായിരുന്ന ലാലാ കബീർ അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. പരിശോധന നടത്തിയത് കുമ്പള പോലീസ് ഇന്സ്പെക്ടര് ബൈജു കെ. ജോസ്, എസ്ഐ കെപി. ഗണേശന് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു.
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