Delhi Horror News: സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥന്റെ മകൾ വീട്ടിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ; കൊലപ്പെടുത്തിയത് മുൻ ജോലിക്കാരനെന്ന് നി​ഗമനം

Delhi Murder Case: മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജറിന്റെ കേബിൾ കഴുത്തിൽ കുരുക്കി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 22, 2026, 06:19 PM IST
  • എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു യുവതി
  • വീട്ടിലെ മുൻ ജോലിക്കാരനാണ് ഈ ക്രൂരകൃത്യത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം

ഡൽഹി: കൈലാഷ് ഹിൽസിൽ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരിയായ മകളെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജറിന്റെ കേബിൾ കഴുത്തിൽ കുരുക്കി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു യുവതി. വീട്ടിലെ മുൻ ജോലിക്കാരനാണ് ഈ ക്രൂരകൃത്യത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇയാളെ ഒന്നര മാസം മുൻപ് വീട്ടുകാർ ജോലിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ എത്രയും വേഗം പിടികൂടുന്നതിനായി പൊലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് യുവതി ലൈംഗികാക്രമണത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയവും പൊലീസ് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയായി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നാൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകൂ.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

