ആലപ്പുഴ: ജയ്നമ്മ തിരോധാന കേസിലെ പ്രതി സിഎം സെബാസ്റ്റ്യന്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും. ഒരാഴ്ചത്തെ കസ്റ്റഡി കാലാവധിയിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ അന്വേഷണത്തോട് പൂർണമായി സഹകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്കായി ആദ്യം അയച്ച ശരീര അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഫലം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഇയാളെ വീണ്ടും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും. ഇത് കൂടാതെ ആലപ്പുഴയിലെ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘവും ഇയാൾക്കായി കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകിയേക്കും.
