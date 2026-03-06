English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Jasliya Johnson Death Case: ജാസ്‌ലിയ ജോൺസന്റെ മരണം: ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി ഡോ. സിറിയക് ജോർജ് അറസ്റ്റിൽ, പിടിയിലായത് വാ​ഗമണ്ണിൽ നിന്ന്

Jasliya Johnson Death Case: ജാസ്‌ലിയ ജോൺസന്റെ മരണം: ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി ഡോ. സിറിയക് ജോർജ് അറസ്റ്റിൽ, പിടിയിലായത് വാ​ഗമണ്ണിൽ നിന്ന്

വാ​ഗമണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് ജാസ്‌ലിയയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ ഡോക്ടറെ പിടികൂടുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 6, 2026, 01:01 PM IST
  • സംഭവം നടന്ന് ആറാം ദിവസമാണ് പ്രതി പിടിയിലാകുന്നത്.
  • അപകടത്തിന് ശേഷം ഒളിവിലായിരുന്ന സിറിയക്കിനെ വാ​ഗമണ്ണിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

Jasliya Johnson Death Case: ജാസ്‌ലിയ ജോൺസന്റെ മരണം: ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി ഡോ. സിറിയക് ജോർജ് അറസ്റ്റിൽ, പിടിയിലായത് വാ​ഗമണ്ണിൽ നിന്ന്

കൊച്ചി: അങ്കമാലി മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി ജാസ്‌ലിയ ജോൺസൺ മരിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായ ഡോക്‌ടർ സിറിയക് ജോർജ് പിടിയിൽ. സംഭവം നടന്ന് ആറാം ദിവസമാണ് പ്രതി പിടിയിലാകുന്നത്. അപകടത്തിന് ശേഷം ഒളിവിലായിരുന്ന സിറിയക്കിനെ വാ​ഗമണ്ണിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. സിറിയക്കിനെ സഹായിച്ചതിന് ഇയാളുടെ പിതാവ് ജോർജ് മാത്യൂ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഒളിവിൽപ്പോയ സിറിയക് ജോർജിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

പ്രതിയെ അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് കോട്ടയം അതിരമ്പുഴയിലെ വീട്ടിൽ എത്തിയെങ്കിലും വീട് അടഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പിതാവ് ജോർജിനെ അങ്കമാലി സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തതു. ഇതിന് ശേഷമാണ് ജോർജിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ജോർജിന്റെ ഫോൺ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് സിറിയക്കിന് ഒളിവിൽപ്പോകാനുള്ള സഹായങ്ങൾ ഇയാൾ ചെയ്തു കൊടുത്തതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ഇന്നലെ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി സിറിയക് കോട്ടയം സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ജാമ്യാപേക്ഷ എതിർക്കാനുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാനിരിക്കെയാണ് സിറിയക് പിടിയിലാകുന്നത്. 

Also Read: Kerala Weather Report: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസം പകർന്ന് മഴ എത്തുന്നു; 8 ജില്ലകളിൽ ഗ്രീൻ അലർട്ട്

സംഭവം ഇങ്ങനെ...

ഫെബ്രുവരി 28ന് ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിലാണ് ബി.കോം വിദ്യാർത്ഥിനി ജാസ്‌ലിയ ജോൺസൺ മരിച്ചത്. ചാലാക്കയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എംബിബിഎസ് കഴിഞ്ഞ് ഹൗസ് സർജൻസി ചെയ്യുന്ന സിറിയക് ജോർജ് ഓടിച്ച മഹീന്ദ്ര എക്സ് യു വി 700 വാഹനമാണ് അമിതവേഗതയിൽ വന്ന് ജാസ്ലിയയെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ജാസ്‌ലിയ റോഡിലൂടെ തെറിച്ചുനീങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. വൈകിട്ട് ഏഴരയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടശേഷം വാഹനം നിറുത്താതെ പോവുകയായിരുന്നു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Jasliya Johnson CaseDr. Cyriac George Arrestജാസ്‌ലിയ ജോൺസന്റെ മരണംപ്രതി ഡോ. സിറിയക് ജോർജ് അറസ്റ്റിൽ

