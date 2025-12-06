English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
Kakkanad MDMA Seized case: കാക്കനാട് എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയ കേസ്; അന്വേഷണം സിനിമാ മേഖലയിലേക്കും

22 ​ഗ്രാം എംഡിഎംഎ ആണ് പ്രതികളിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 6, 2025, 11:09 AM IST
  • ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്ക് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍വെച്ച് ഡാന്‍സാഫ് പിടിയിലാവുന്നത്.
  • ഉനൈസും കല്ല്യാണിയും മുന്‍പും ലഹരിക്കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ്.

കൊച്ചി: കാക്കനാട് എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയ കേസില്‍ സിനിമാ മേഖലയിലേക്കും അന്വേഷണം നീങ്ങുകയാണ്. കേസിലെ പ്രതി കല്യാണി സിനിമാപ്രവർത്തകരുമായി ലഹരി ഇടപാട് നടത്തിയതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സിനിമാ മേഖലയിലേക്കും അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ലഹരി കൈമാറിയത് ആർ‌ക്കൊക്കെയാണെന്നാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങി വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും.

ഇന്നലെയാണ് ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്ക് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ 22 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി ഉനൈസ് കല്യാണി എന്നിവരെ ഡാൻസാഫ് പിടികൂടുന്നത്. ഇരുവരും മുൻപും ലഹരി കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ്. മോഡലും സിനിമാ പ്രമോഷന്‍ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരികയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കല്യാണി. 

Also Read: Custodial Death: മാല മോഷണത്തിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തയാൾ മരിച്ച കേസിൽ മുൻ ഡിവൈഎസ്പിയ്ക്ക് തടവും പിഴയും

 ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്ക് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍വെച്ച് ഡാന്‍സാഫ് പിടിയിലാവുന്നത്. ഉനൈസും കല്ല്യാണിയും മുന്‍പും ലഹരിക്കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. കല്യാണി മോഡലും സിനിമാ പ്രമോഷന്‍ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരികയാണ്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വാടകയ്ക്ക് ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തായിരുന്നു ഇവർ ലഹരി ഇടപാട് നടത്തിയിരുന്നത്.

രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഡാന്‍സാഫ് ടീം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇരുവരും പിടിയിലാകുന്നത്. 22 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ, ത്രാസ്, ലഹരി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഫ്യൂമിങ് പൈപ്പുകള്‍ എന്നിവയും പ്രതികൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. 

Crime newsMDMA Seized CaseFilm Industryക്രൈം ന്യൂസ്എംഡിഎംഎ പിടികൂടി

