Sexual Harassment In Bengaluru: കന്നഡ സീരിയല്‍ നടിക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളും വീഡിയോകളും അയച്ചു; ബെംഗളൂരുവിൽ മലയാളി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

നിരവധി ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയും പ്രതി നടിക്ക് സന്ദേശങ്ങള്‍ അയച്ചിരുന്നു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 4, 2025, 02:32 PM IST
  • കന്നഡ നടിയ്‌ക്ക് നിരന്തരം അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളും വീഡിയോകളും അയക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ മലയാളി അറസ്റ്റിൽ
  • അറസ്റ്റിലായത് സ്വകാര്യ കമ്പനി ജീവനക്കാരനായ നവീന്‍ കെ മോനാണ്
  • പല തവണ വിലക്കിയിട്ടും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം ഇയാൾ അശ്ലീല സന്ദേശമയച്ച് ശല്യം ചെയ്‌തെന്നാണ് പരാതി

ബെംഗളൂരു: സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി കന്നഡ നടിയ്‌ക്ക് നിരന്തരം അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളും വീഡിയോകളും അയക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ മലയാളി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. 

അറസ്റ്റിലായത് സ്വകാര്യ കമ്പനി ജീവനക്കാരനായ നവീന്‍ കെ മോനാണ്. പല തവണ വിലക്കിയിട്ടും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം ഇയാൾ അശ്ലീല സന്ദേശമയച്ച് ശല്യം ചെയ്‌തെന്നാണ് പരാതി. ഇയാളെ ഫേസ്ബുക്കില്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടും അശ്ലീല സന്ദേശം അയക്കുന്നത് തുടരുകയായിരുന്നു. 'നവീന്‍സ്' എന്ന പേരിലുള്ള സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ട് വഴിയായിരുന്നു ഇയാൾ സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നത്. 

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ നിരവധി ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയും പ്രതി നടിക്ക് സന്ദേശങ്ങള്‍ അയച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നടി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല നടി യുവാവിനെ നവംബർ 1 ന് നേരിട്ട് കണ്ടും വിലക്കിയിരുന്നു.  നടിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരി നഗര്‍ പോലീസാണ് യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമം, ഐടി ആക്ട് അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് യുവാവിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

BengaluruTelevision actressObscene videoKeralite Arrested

