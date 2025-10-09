Kannur Explosion: കണ്ണൂരിൽ സ്ഫോടനം; രണ്ട് വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ, ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ബിജെപിയെന്ന് ആരോപണം

കണ്ണൂർ: പാട്യം മൗവ്വഞ്ചേരിപീടികയിൽ സ്ഫോടനം. സ്ഫോടനത്തിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകന്റെ വീട് ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകളുണ്ടായി. അജ്ഞാതർ റോഡിലേക്ക് സ്ഫോടക വസ്തു എറിയുകയായിരുന്നു. സിപിഎം പ്രവർത്തകന്റേത് ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് വീടുകൾക്കാണ് കേടുപാടുണ്ടായത്.
വീടുകളുടെ ജനൽച്ചില്ലുകൾ തകർന്നു. രാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. കതിരൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സ്ഫോടക വസ്തു റോഡിലേക്ക് എറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് റോഡിലെ കല്ലും സ്ഫോടക വസ്തുവിന്റെ ചീളും പതിച്ചാണ് വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുണ്ടായത്.
രാത്രി തന്നെ കതിരൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി കേസെടുത്തു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞതിന് പിന്നിൽ ബിജെപിയാണെന്ന് സിപിഎം ആരോപിച്ചു. പോലീസ് സിസിടിവി ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
